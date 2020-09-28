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Удивительные места, которые могут пополнить список всемирного наследия ЮНЕСКО

29.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился четырьмя пунктами. Организация включила в него четыре исторических района эмирата Рас-эль-Хайма в ОАЭ.

"Рас-эль-Хайма всегда был ядром и центром цивилизации, в отличие от пустынных регионов, здесь всегда была вода", – рассказал исследователь и археолог Кристиан Велде-Старший. 

© Sputnik
Как выглядит древняя мозаика, которую археологи искали почти 100 лет

Среди объектов, вошедших в список, – город Аль-Джазира аль-Хамра, который изначально был приливным островом. Значительная часть населения занималась ловлей жемчуга.

Еще один средневековый город, попавший в список, – порт Джульфар. Город привлекает внимание туристов сторожевыми башнями и фортами. Также в список попали каменные гробницы Шимал и форт Дхайя. Возведенный еще в XVI веке, форт стал свидетелем битвы между местными жителями и британскими войсками. В 1819 году башни форта были разрушены. Восстановили форт лишь в конце ХХ века.

Смотрите на видео, как выглядит эмират Рас-эль-Хайм с высоты.

 
 
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Список культурного наследия ЮНЕСКО может пополниться четырьмя новыми объектами – все они находятся в одном из эмиратов ОАЭ. Смотрите на видео, как они выглядят с...
 
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