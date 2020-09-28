Пашинян провел экстренное заседание Совбеза по Нагорному Карабаху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, сообщила в понедельник пресс-служба Кабмина.

"В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику", - говорится в сообщении.

На заседании присутствовали президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Что произошло

Очередной виток обострения конфликта в Нагорном Карабахе начался утром в воскресенье 27 сентября. Стороны конфликта – Армения и Азербайджан – обвиняют друг друга в развязывании военных действий, а также в привлечении наемников.

В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. МИД страны заявил, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел азербайджанского города Тертер, в результате которого было ранено 26 мирных граждан.

Армения еще накануне объявила о введении военного положения и объявила всеобщую мобилизацию. В Минобороны заявили о применении азербайджанской стороной тяжелой огнеметной системы в боях в Карабахе. По последним данным ведомства, около 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, также сообщается о 200 раненых.

В самом Нагорном Карабахе заявили, что число жертв на территории непризнанной республики уже достигло как минимум 31. Артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является стороной переговоров.

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