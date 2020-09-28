Карабахский конфликт: смогут ли Азербайджан и Армения договориться?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Противоборствующие силы - Азербайджан и Армения - обвиняют друг друга в провокациях. Обе страны заявляют о нападении противника и вынужденной контроперации.

"Сегодня утром вооруженные силы Армении с нескольких направлений обстреляли наши населенные пункты, а также наши военные позиции из различного оружия, в том числе из тяжелой артиллерии", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня с раннего утра Республика Арцах подвергается агрессии со стороны вооруженных сил Азербайджана", - в свою очередь сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В странах объявлена мобилизация и военное положение . Обе стороны сообщили о погибших и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Сообщили о жертвах и власти Карабаха.

Такого накала в Карабахе не было с 1994 года - тогда боевые столкновения утихли. Но конфронтация периодически продолжалась. Переговоры по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ .

Российская сторона призвала Азербайджан и Армению прекратить обстрелы и решить конфликт путем диалога, причем Москва заверила, что продолжит посреднические усилия по стабилизации ситуации.

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