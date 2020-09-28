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Кредитование восстанавливается, но ставки вас не обрадуют
Источник материала: Myfin
Так, с 28 сентября 2020 года банк объявил о новых кредитных продуктах, которые можно оформить в день обращения клиента:
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В Беларуси большинство банков приостановило кредитование физических лиц. Но есть исключения. Банк РРБ готов выдать кредит на потребительские нужды, правда, ставки...
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