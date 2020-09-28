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Кредитование восстанавливается, но ставки вас не обрадуют

29.09.2020 13:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Так, с 28 сентября 2020 года банк объявил о новых кредитных продуктах, которые можно оформить в день обращения клиента:

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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси большинство банков приостановило кредитование физических лиц. Но есть исключения. Банк РРБ готов выдать кредит на потребительские нужды, правда, ставки...
 
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