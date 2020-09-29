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Авиарейсы в Россию, льготы для пенсионеров, подорожание сигарет - что еще изменится с 1 октября

29.09.2020 06:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Минск. Фото: Myfin.by

Изменится порядок оплаты жилья во время командировок

В октябре вступают в силу изменения о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках.

Согласно нововведениям, в частности, индивидуальные предприниматели и организации, независимо от формы собственности, кроме бюджетных организаций, могут самостоятельно решать, как возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.

фото Myfin.by

Пенсионерам продлен льготный проезд по 31 октября

Как сообщал Myfin.by, в этом году в Беларуси пенсионерам указом №252 продлили льготный проезд на месяц - по 31 октября. Раньше скидка на проезд в размере 50% от стоимости билета действовала с 1 мая по 30 сентября, а теперь будет действовать с 1 мая по 31 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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В октябре возобновляется авиасообщение с Россией, дорожают сигареты, продлеваются льготы на проезд для пенсионеров. Что еще изменится для белорусов с 1 октября...
 
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