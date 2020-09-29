|
Авиарейсы в Россию, льготы для пенсионеров, подорожание сигарет - что еще изменится с 1 октября
Источник материала: Myfin
Изменится порядок оплаты жилья во время командировок
В октябре
Согласно нововведениям, в частности,
Пенсионерам продлен льготный проезд по 31 октября
Как сообщал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В октябре возобновляется авиасообщение с Россией, дорожают сигареты, продлеваются льготы на проезд для пенсионеров. Что еще изменится для белорусов с 1 октября...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)