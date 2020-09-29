Авиарейсы в Россию, льготы для пенсионеров, подорожание сигарет - что еще изменится с 1 октября

Источник материала: Myfin

Изменится порядок оплаты жилья во время командировок

В октябре вступают в силу изменения о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках.

Согласно нововведениям, в частности, индивидуальные предприниматели и организации, независимо от формы собственности, кроме бюджетных организаций, могут самостоятельно решать, как возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.

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