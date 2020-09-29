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«Нам важно, чтобы все было технологично и быстро!»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
29.09.2020 06:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Мы продолжаем новый проект «Про бизнес» — обсуждаем с руководством крупных компаний, какие критерии учитываются при выборе зарплатного проекта. Мы уже
— Мы стали клиентом банка в 2016 году. Нас привлекло, что
В чем удобства для сотрудников
Внутри InSync сотрудник может сам управлять всеми дополнительными функциями, которые предоставляет банк. Например:
Мне очень нравится раздел Альфа-Now — там прекрасные и актуальные статьи, причем далеко не только на финансовую тему. Вроде заходишь заплатить за квартиру, а попутно читаешь про экологичные проекты, ЗОЖ. Наша компания проводит для клиентов бесплатные велосипедные экскурсии, и мне было интересно прочитать про карту велодорожек Минска.
Перешли на зарплатный проект быстро и четко
Сам процесс перехода прошел без меня, я тогда еще не работала в компании. Знаю, что все было сделано быстро и четко. Когда мне понадобилось выпустить себе зарплатную карту, весь процесс занял около двух дней, и карту прислали мне по почте.
От распоряжения по выплате заработной платы и до зачисления денег на карт-счет проходит 10−16 минут. Но здесь хочется отметить, что непосредственное зачисление на счет сотрудника занимает до трех минут. Это полностью отработанная технология, и для нас это совершенно безболезненно.
Мы довольны сотрудничеством и не собираемся менять ни банк, ни зарплатный проект — хотя такие предложения нам регулярно поступают. Для нашей компании этот зарплатный проект — отличная возможность повышения лояльности наших собственных сотрудников за счет широких возможностей, которые нам предлагает Альфа-Банк.
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«Нам важно, чтобы все было технологично и быстро!»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта
Мы продолжаем новый проект «Про бизнес» - обсуждаем с руководством крупных компаний, какие критерии учитываются при выборе зарплатного проекта. Мы уже писали, что...
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