«Нам важно, чтобы все было технологично и быстро!»: как известные компании выбирают банк для зарплатного проекта

Источник материала: ProBusiness



Инна Красовская, финансовый директор А-100 АЗС. Фото предоставлено компанией

Мы продолжаем новый проект «Про бизнес» — обсуждаем с руководством крупных компаний, какие критерии учитываются при выборе зарплатного проекта. Мы уже писали , что важно для «Марк Формэль», а сегодня узнаем мнение Инны Красовской, финансового директора А-100 АЗС.

Компания: А-100 АЗС Дата основания: 2000 год Специализация: крупнейшая частная сеть АЗС с белорусским капиталом. Основной вид деятельности — реализация топлива, товаров и услуг через сеть автозаправочных станций «А-100» (36 АЗС) «Фишки»: Компания, которая разговаривает с вами на белорусском языке. Первые, кто запустил сеть автоматических АЗС. Первая и единственная сеть, которая создала музей, посвященный АЗС. Первые, кто ввел электрозаправки Количество сотрудников: 480 человек Клиент Альфа-Банка: с 2016 года

— Мы стали клиентом банка в 2016 году. Нас привлекло, что Альфа-Банк сильно движется в сторону технологий. Их мобильное приложение InSync дает возможность работать с картами банка, управлять своими финансами. Для нашей компании важно, чтобы все было технологично и быстро. Кроме этого, предложение Альфа-Банка по зарплатному проекту оказалось лучшим среди альтернативных предложений. И в настоящее время для нас это один из эффективных инструментов по оптимизации расходов.

Альфа-Банк: комиссия за зачисление заработной платы составляет от 0,1% до 2% и зависит от договоренностей с компанией.

В чем удобства для сотрудников

Внутри InSync сотрудник может сам управлять всеми дополнительными функциями, которые предоставляет банк. Например:

Возможность обмениваться денежными средствами внутри приложения без комиссии по номеру телефона. А недавно в приложении появилась возможность вместе с переводом средств отправить открытку или хештег. Например, вы отправляете коллеге деньги с хештегом #сднемрождения!

Возможность управлять личными финансами — выгодно покупать валюту по А-Курсу

Депозитные счета можно открыть не выходя из дома

То же самое с кредитами — все через InSync

Использование кэшбэка

Партнерская программа с разными компаниями: льготы при покупке билетов с Белавиа, путевок с Tez Tour

Альфа-Booking — возможность взять автомобиль напрокат с хорошим кэшбэком, оформить страховку.



Фото из архива компании А-100 АЗС

Мне очень нравится раздел Альфа-Now — там прекрасные и актуальные статьи, причем далеко не только на финансовую тему. Вроде заходишь заплатить за квартиру, а попутно читаешь про экологичные проекты, ЗОЖ. Наша компания проводит для клиентов бесплатные велосипедные экскурсии, и мне было интересно прочитать про карту велодорожек Минска.

Перешли на зарплатный проект быстро и четко

Сам процесс перехода прошел без меня, я тогда еще не работала в компании. Знаю, что все было сделано быстро и четко. Когда мне понадобилось выпустить себе зарплатную карту, весь процесс занял около двух дней, и карту прислали мне по почте.

Альфа-Банк: Оформить карту теперь можно полностью онлайн и с доставкой почтой. Вашему сотруднику достаточно установить мобильный банк InSync, ввести УНП организации и регистрационные данные, и через пять дней карточка будет ждать владельца в стильном велком-паке в почтовом ящике.

От распоряжения по выплате заработной платы и до зачисления денег на карт-счет проходит 10−16 минут. Но здесь хочется отметить, что непосредственное зачисление на счет сотрудника занимает до трех минут. Это полностью отработанная технология, и для нас это совершенно безболезненно.



Фото из архива компании А-100 АЗС

Мы довольны сотрудничеством и не собираемся менять ни банк, ни зарплатный проект — хотя такие предложения нам регулярно поступают. Для нашей компании этот зарплатный проект — отличная возможность повышения лояльности наших собственных сотрудников за счет широких возможностей, которые нам предлагает Альфа-Банк.

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