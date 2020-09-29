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Сотни тысяч беженцев из Беларуси – это реально?

29.09.2020 06:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Если прогноз Зеленского сбудется, Беларусь ожидает тяжелый демографический кризис. Несмотря на это, белорусские власти вряд ли станут препятствовать массовому отъезду из страны всех несогласных.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию предположил, что политический кризис в Беларуси, при негативном его развитии, может привести к сотням тысяч беженцев в Европу.

Действительно, сейчас в нашей стране наблюдается небывалый масштаб репрессий в отношении мирных граждан. Количество задержанных со времени начала избирательной кампании уже достигло десятка тысяч, если не перевалило за него. Плюс огромное количество избитых и просто униженных ограничением своих базовых прав. В таких условиях массовый исход граждан из страны представляется возможным, если текущая ситуация сохранится на долгое время. За границу уже сейчас вынуждены выезжать самые яркие и активные белорусы: бизнесмены, художники, общественные деятели.

Власти же вовсе не пытаются их как-то удерживать. Слова Лукашенко о закрытии границ, видимо, являются простой оговоркой в потоке пламенной речи. Сейчас существует проблемы с ввозом с территории Польши товаров, а также с въездом для некоторых лиц (вспомним митрополита Кондрусевича). Но вот вывоз и выезд – открыты.

Железного занавеса, как в СССР, в нашей стране не будет. Белорусская власть, напротив с большой вероятностью начнет политику вытеснения недовольных граждан за границу.

Подобную тактику сейчас успешно практикует Венесуэла. Ее президент, Николас Мадуро, незаконно удерживает власть, опираясь на лояльных силовиков и не обращая внимания на народные протесты. Властная вертикаль всячески приветствует отъезд недовольных граждан в другие страны. За два года страну покинуло 6 млн человек, по данным ООН.

Если уехать станет легко…

Беларусь еще до наступления политического кризиса имела высокий иммиграционный потенциал, как и большинство стран Восточной Европы. ООН назвал наш регион одним из мировых лидеров по убыли населения. Ранее прогнозировалось, что Беларусь может потерять почти миллион человек к 2050 году. Нынешние события, очевидно, будут форсировать этот процесс.

Как показывает опыт многих постсоветских стран, при открытии границ с ЕС и достижению определенного уровня достатка внутри страны (когда люди «заработали на переезд»), начинается массовый отток. В Беларуси уже многие на переезд заработали, однако иммиграция была технически сложной. Теперь же страны-соседки планируют облегчить процедуру въезда для белорусских граждан.

Отметим, что утечка населения, возможно, уже в определенной мере началась. Но мы не имеем реальных данных. Официальная статистика по выбывшим учитывает лишь тех, кто уведомляет внутренние службы о намерении покинуть страну, – таковых насчитывается около 15 тыс. каждый год. Уехавших «незаметно» помогла обнаружить перепись населения – ее результаты показали «исчезновение» 41 тыс. человек.

Беларусь опустеет?

Возможная иммиграция активного трудоспособного населения – это серьезный риск в нынешней демографической обстановке. Дело в том, что Беларусь вступила в период активного сокращения населения. Сейчас старшего возраста достигло многочисленное поколение родившихся после войны – в этой когорте, по причине возраста, высокий показатель смертности. А учитывая многочисленность группы, она сильно влияет на статистику смертности по всей стране. Молодежи, которая начнет в скором времени рожать детей, наоборот, мало. Значит, пополняться новыми белорусами страна будет не очень активно. И всю эту картину дополнит массовый отъезд населения молодого и среднего возраста. Возможно, Беларусь в скором времени опустеет также сильно, как это когда-то случилось с балтийскими странами.

 
 
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Если прогноз Зеленского сбудется, Беларусь ожидает тяжелый демографический кризис. Несмотря на это, белорусские власти вряд ли станут препятствовать массовому...
 
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