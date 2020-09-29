Вкусно и просто. Картофельный рулет со шкварками и луком

Ингредиенты
|Картофель
|300–350 г
|Мука
|250 г + 2 ст. л.
|Крахмал
|1 ст. л.
|Яйца
|2 шт.
|Сметана
|1 ст. л.
|Масло сливочное
|40 г
|Лук
|2 шт.
|Грудинка (или бекон)
|200 г
|Соль, перец черный молотый, зелень
|по вкусу
|Молоко
|2–3 ст. л.
Картофель отвариваем в мундире, очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем муку с крахмалом и соль. Яйца смешиваем с растопленным сливочным маслом и сметаной, вливаем к картофелю и муке. Замешиваем мягкое, немного липкое тесто, скатываем его в шар, накрываем пленкой и оставляем на полчаса.
Грудинку и лук нарезаем кубиками. Сковороду разогреваем, кладем нарезанную грудинку и обжариваем ее. Когда мясо немного обжарится, добавляем лук и пассеруем его. Добавляем мелко нарезанную зелень, перемешиваем.
На пергаменте или силиконовом коврике, присыпанном мукой, раскатываем тесто из картофеля толщиной до 1,5 см. На тесто выкладываем начинку и аккуратно скручиваем в рулет. Рулет разрезаем на кусочки шириной 5–6 см и выкладываем на противень. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30–35 минут, время от времени смазывая верх рулетов молоком. Подаем со сметаной или молоком. Приятного аппетита!