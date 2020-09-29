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Вкусно и просто. Картофельный рулет со шкварками и луком

29.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Картофельный рулет со шкварками и луком

Фото: receptle.ru

Ингредиенты

Картофель 300–350 г
Мука 250 г + 2 ст. л.
Крахмал 1 ст. л.
Яйца 2 шт.
Сметана 1 ст. л.
Масло сливочное 40 г
Лук 2 шт.
Грудинка (или бекон) 200 г
Соль, перец черный молотый, зелень по вкусу
Молоко 2–3 ст. л.

Картофель отвариваем в мундире, очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем муку с крахмалом и соль. Яйца смешиваем с растопленным сливочным маслом и сметаной, вливаем к картофелю и муке. Замешиваем мягкое, немного липкое тесто, скатываем его в шар, накрываем пленкой и оставляем на полчаса.

Грудинку и лук нарезаем кубиками. Сковороду разогреваем, кладем нарезанную грудинку и обжариваем ее. Когда мясо немного обжарится, добавляем лук и пассеруем его. Добавляем мелко нарезанную зелень, перемешиваем.

На пергаменте или силиконовом коврике, присыпанном мукой, раскатываем тесто из картофеля толщиной до 1,5 см. На тесто выкладываем начинку и аккуратно скручиваем в рулет. Рулет разрезаем на кусочки шириной 5–6 см и выкладываем на противень. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30–35 минут, время от времени смазывая верх рулетов молоком. Подаем со сметаной или молоком. Приятного аппетита!

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