Франция официально не признала Александра Лукашенко президентом

Президент Франции заявил, что в его стране итоги прошедших в Беларуси выборов не признаются. Таким образом, список стран, которые не считают Александра Лукашенко легитимным президентом, увеличился.

Эммануэль Макрон, который прибыл в Литву с официальным визитом в понедельник 28 сентября, в ходе совместной с литовским главой государства Гитанасом Науседой заявил, что итоги выборов в Беларуси у Франции вызывают вопросы.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, потому не признаем его статус избранного президента», - заявил Макрон.

На данный момент официально о непризнании легитимным главой Беларуси Александра Лукашенко заявили: Германия, Великобритания, США, Канада, Дания, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Польша, Нидерланды, Словакия, Украина, Чехия, Франция.