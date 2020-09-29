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Франция официально не признала Александра Лукашенко президентом

29.09.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент Франции заявил, что в его стране итоги прошедших в Беларуси выборов не признаются. Таким образом, список стран, которые не считают Александра Лукашенко легитимным президентом, увеличился.

Эммануэль Макрон, который прибыл в Литву с официальным визитом в понедельник 28 сентября, в ходе совместной с литовским главой государства Гитанасом Науседой заявил, что итоги выборов в Беларуси у Франции вызывают вопросы.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, потому не признаем его статус избранного президента», - заявил Макрон.

На данный момент официально о непризнании легитимным главой Беларуси Александра Лукашенко заявили: Германия, Великобритания, США, Канада, Дания, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Польша, Нидерланды, Словакия, Украина, Чехия, Франция.

Напомним, что Эммануэль Макрон проведет в Вильнюсе во время своего официального визита в Литву встречу со Светланой Тихановской 29 сентября. 

 

 
 
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Президент Франции заявил, что в его стране итоги прошедших в Беларуси выборов не признаются. Таким образом, список стран, которые не считают Александра Лукашенко...
 
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