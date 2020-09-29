Более трехсот белорусов уже въехали в Литву в рамках гуманитарного исключения

Литва в рамках гуманитарного исключения разрешила въезд в страну более чем трехстам гражданам Беларуси.





Как сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене, «разрешение на въезд в Литву со времени начала кризиса в Беларуси в общей сложности было предоставлено 326 жителям этой страны».