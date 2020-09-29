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Более трехсот белорусов уже въехали в Литву в рамках гуманитарного исключения
Источник материала: Навiны
Литва в рамках гуманитарного исключения разрешила въезд в страну более чем трехстам гражданам Беларуси.
Как сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене, «разрешение на въезд в Литву со времени начала кризиса в Беларуси в общей сложности было предоставлено 326 жителям этой страны».
Уже воспользовался такой возможностью, по данным ведомства, 81 человек. Получено также 26 просьб о предоставлении убежища, пишет
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Литва в рамках гуманитарного исключения разрешила въезд в страну более чем трехстам гражданам Беларуси.
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