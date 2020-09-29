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Макрон недвусмысленно высказался о Беларуси
Источник материала: Навiны
В ходе своего визита в Литву президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.
«У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем», — цитирует слова Макрона на совместной пресс-конференции с президентом Гитанасом Науседой.
Макрон призвал власти Беларуси «положить конец произвольным арестам».
Совет Евросоюза намерен рассмотреть вопрос санкций против Минска на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.
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В ходе своего визита в Литву президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.
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