ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон недвусмысленно высказался о Беларуси

29.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ходе своего визита в Литву президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.

Макрон недвусмысленно высказался о Беларуси
Фото DELFI

«У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем», — цитирует слова Макрона на совместной пресс-конференции с президентом Гитанасом Науседой.

Макрон призвал власти Беларуси «положить конец произвольным арестам».

Совет Евросоюза намерен рассмотреть вопрос санкций против Минска на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе своего визита в Литву президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит санкции в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Авиарейсы в Россию, льготы для пенсионеров, подорожание сигарет - что еще изменится с 1 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика