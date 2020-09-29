Греемся за недорого. Пять обогревателей, которые сейчас покупают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Похоже, в Беларусь пришла климатическая осень: на этой неделе температура воздуха днем будет колебаться в районе +13...16°C. Отопление пока не включили, дома может быть прохладно. Так что мы посмотрели, какими обогревателями сейчас интересуются покупатели, и рассказываем о пяти, которые известный сайт назвал «Выбором покупателей».

Для определения пятерки мы открыли сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет», отсортировали все устройства по популярности применительно к нашему региону и посмотрели, какие названы «Выбором покупателей».

Если верить «Маркету», именно эта модель сейчас является едва ли не самой популярной у покупателей. К основным ее плюсам относят уровень безопасности и достаточно низкий уровень шума. В первой десятке отзывов к устройству негативных комментариев практически нет.

Краткие характеристики: максимальный уровень мощности этого масляного радиатора — 2000 Вт, ее позволяется регулировать (переключатели механические). Производитель заявляет, что устройство сможет обогреть комнату площадью в 25 квадратных метров. В активе также функции отключения при перегреве, а также термостата — последнее позволяет прибору включаться только на время, необходимое для нагрева до заданной температуры, что существенно экономит энергию.





Это не масляный радиатор, а электрический конвектор. Нагрев воздуха в таких приборах основан на процессе конвекции: горячий, более разреженный воздух уходит вверх, к потолку, а тяжелый и холодный, наоборот, стремится вниз. С помощью таких потоков воздушных масс и происходит нагрев воздуха.

Эта модель от Ballu с мощностью обогрева в 2000 Вт также способна обогреть комнату в 25 «квадратов», оснащается функциями отключения при перегреве и опрокидывании, а также отличается влагозащищенным корпусом. А еще конвектор при необходимости можно повесить на стену. Правда, в описании к устройству уточняется: для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).

В отзывах хвалят компактные размеры аппарата и низкий уровень шума. Модуль управления может быть электронным. А еще можно докупить адаптер для управления конвектором со смартфона через Wi-Fi. Особых минусов пользователи в большинстве случаев не находят, правда не всем нравится, что комплект шасси приходится докупать отдельно.





Этот обогреватель — инфракрасно-конвективного типа. Как понятно из названия, такие приборы сочетают свойства и электрических конвекторов, и ИК-обогревателей. Тепло генерируется нагревательным элементом, находящимся во внутренней части, а отдается в окружающую среду через внешнюю сторону корпуса.

В случае с Polaris PMH 2085 покупатель может рассчитывать на мощность в 2000 Вт. Производитель заявляет, что этого хватит на обогрев помещения в 30 квадратных метров. Среди других функций — режимы отключения при перегреве и опрокидывании, а также защита от мороза. Разместить устройство можно только на полу, есть термостат, а также возможность регулировки температуры.

К плюсам покупатели относят быстрый нагрев, эффективность (расходуется меньше электричества по сравнению с масляными моделями), а также упомянутый выше термостат. Минусов, судя по комментариям, немного. Например, кого-то не устроил недостаточно длинный шнур питания.





Этот электрический конвектор чуть менее мощный. У него есть два режима работы (1000 Вт и 500 Вт), максимальная площадь обогрева — 15 квадратных метров. Зато в комплекте поставки имеется настенный монтажный кронштейн и ножки с колесиками для напольной установки. В остальном все вполне стандартно: в активе — функции защиты от мороза, отключения при перегреве, а также влагозащищенный корпус.

Главные плюсы модели по версии покупателей: размеры, достаточная мощность, режим работы с очисткой воздуха. Кого-то порадовали механические переключатели нагрева, а не электронные. Особых недостатков, опять же, пользователи не выявили. Правда, некоторые жалуются на короткий шнур питания и не лучшую устойчивость.





«Классическая» масляная модель с максимальной мощностью в 1000 Вт и площадью обогрева до 15 «квадратов». У нее есть режим термостата, механические переключатели уровня нагрева и уже знакомая защитная функция отключения при перегреве. В общем, ничего необычного — только самое необходимое.

В комментариях люди относят к плюсам три уровня мощности, компактные размеры, а также специальную ручку для переноски в нагретом состоянии. Недостатков, как и у предыдущих рассмотренных нами обогревателей, комментаторы в целом не выявили. Только один человек пожаловался на «тоненькие вертикальные радиаторы» и не самые надежные колесики для перемещения.