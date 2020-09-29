Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня

Источник материала: АФН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в личном разговоре по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал обоих к прекращению огня.

Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик, передает DW.

"В этих отдельных беседах он передал одно и то же сообщение: необходимость немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к конструктивным переговорам без предварительных условий и промедления", - сообщил Дюжарик.

По данным с сайта Алиева, президент Азербайджана возложил ответственность за эскалацию конфликта на армянскую сторону, обвинив ее в провокациях и, в том числе, в обстреле из тяжелой артиллерии позиций азербайджанской армии 27 сентября.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, Пашинян в разговоре с генсеком ООН указал на деструктивную роль Турции в конфликте, которая "прямо присутствует" в действиях Азербайджана.

Азербайджан накануне начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". В Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктов в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне. Со своей стороны, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).