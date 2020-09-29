Тихановскую дважды выдвинули на премию Сахарова

Источник материала: АФН

Четыре фракции Европарламента на общем заседании комитетов по иностранным делам и по развитию, а также подкомитета по правам человека в понедельник, 28 сентября, представили претендентов на Сахаровскую премию, вручаемую ежегодно "за свободу мысли".

Об общей кандидатуре смогли договориться три крупнейшие фракции. Свою номинацию Европейская народная партия (ЕНП), социал-демократы и либеральная фракция "Обновить Европу" назвали: "Демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества".

В частности, это экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова и Вероника Цепкало, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Отдельно демократическую оппозицию Беларуси выдвинула на премию Сахарова фракция "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКР). Отличие этой кандидатуры лишь в том, что ее представитель только один - Светлана Тихановская. Польский евродепутат от ЕКР Анна Фотыга попыталась объяснить, почему ее фракция не присоединилась к трем другим. По словам депутата, этот вопрос, ставший предметом длительной дискуссии, был вынесен на голосование, в результате которого ЕКР пошла особым путем. При этом Фотыга выразила готовность продолжить обсуждение кандидатуры с другими фракциями.

"Мы восхищаемся смелостью белорусского народа. Это мирная революция нового типа, я бы сказал - онлайн-революция, которую диктатура не в состоянии раздавить жестокой милицейской силой и государственной пропагандой", - заявил литовский евродепутат от ЕНП Андрюс Кубилюс, представляя номинацию Тихановской и других оппозиционеров.

По его мнению, присуждение Сахаровской премии "лидерам революции и народу Беларуси" усилит их международное признание. При этом он подчеркнул, что на премии останавливаться нельзя и ЕС, например, следует запустить международное расследование преступлений силовиков во время протестов.

Кубилюс назвал события в Беларуси "историческим чудом", дающим сигнал всему региону о том, что в 21-м веке революция может произойти везде, "в особенности там, где на постсоветском пространстве до сих пор правят авторитарные режимы". "Я уверен, что и сам Сахаров был бы удовлетворен такой номинацией", - сказал евродепутат.

Его латвийская коллега по фракции Сандра Калниете заявила, что каждый из 10 кандидатов символизирует "сотни тысяч протестующих". "Вообще-то весь народ Беларуси заслуживает премии Сахарова", - считает она.

Калниете призвала ЕС увеличить финансовую поддержку гражданского общества в Беларуси и заморозить любые выплаты властям страны.

Социал-демократ Кати Пири из Нидерландов заявила, что выдвижение на премию Сахарова демонстрирует поддержку "легитимных требований" народа Беларуси провести свободные и честные выборы, а также остановить "авторитарные репрессии". Вначале социал-демократы выдвинули на премию только Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, но по согласию с другими двумя фракциями расширили список до 10 кандидатов. "Слишком долго Беларусь была черным пятном на карте Европы. Но эти женщины перевернули страницу. Теперь Беларусь - то место в Европе, где мы видим надежду и смелость", - отметила Пири.

Эстонский евродепутат от фракции "Обновить Европу" Урмас Паэт пояснил, что, отбирая 10 кандидатов на премию Сахарова, евродепутаты пытались отобразить разнообразие белорусской оппозиции.

Правопопулистская "Идентичность и демократия" предложила наградить премией архиепископа Мосула Наджиба Михаэля Муссу. В 2014 году во время наступления отрядов террористической организации "Исламское государство" в Ираке он помогал эвакуации христиан в Иракский Курдистан и спас более 800 древних рукописей.

Фракции "зеленых" и "левых" в Европарламенте номинировали ряд экоактивистов в Гондурасе. Речь идет о группе из восьми человек, арестованных в 2018 году за протесты против добычи железной руды в департаменте Колон, а также об экологе Берте Касерес, убитой в 2016 году.

Последняя номинация - польские ЛГБТ-активисты, создавшие "Атлас ненависти" - карту населенных пунктов страны, где приняли или собираются принять "резолюции против ЛГБТ". Их выдвинули не фракции, а более 40 евродепутатов.

Фракции, выдвинувшие белорусскую оппозицию на премию Сахарова, располагают большинством в Европарламенте. Впрочем, лауреат определяется не в пленарном зале. 12 октября комитеты по иностранным делам и по развитию проголосуют за шорт-лист из трех претендентов. А 22 октября лауреата выберет президиум Европарламента, в который входит спикер и председатель каждой из семи фракций. Там у представителей фракций, выдвинувших Тихановскую и оппозиционеров, тоже большинство.