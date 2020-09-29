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Армения заявила о начале крупномасштабного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе
Источник материала: Партизан
По данным минобороны Армении, уже убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники.
По данным минобороны Армении, наступление Азербайджана начато в долине Аракс и Матагис-Талыш / Фото REUTERS
Армения заявила о том, что Азербайджан начал крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.
Об этом на своей странице в
«Противник начал новое масштабное наступление в долине Аракс и Матагис-Талыш. Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) успешно отражает все атаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.
По его данным, на данный момент убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники.
«У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество тяжелораненых солдат составляет 35%», - сообщил Ованнисян.
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Что известно о войне за Нагорный Карабах
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В 1991-1994 годах в регионе продолжался кровавый конфликт, который закончился подписанием протокола о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", но Азербайджан не признал этого, считая, что территорию оккупировала Армения.
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По данным минобороны Армении, уже убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники.
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