|
Определен победитель Кубка Стэнли
Источник материала: Tut.by
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счетом 2:0.Таким образом, «Тампа» выиграл серию у «Далласа» с результатом 4-2 и стал новым обладателем Кубка Стэнли,
В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в 2004 году. «Даллас» получил главный трофей НХЛ один раз, в 1999-ом.
Шайбы забросили Брэйден Поинт и Блэйк Коулман. Поинт установил новый клубный рекорд по шайбам за один плей-офф НХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Стэнли 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счетом 2:0.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)