Определен победитель Кубка Стэнли

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счетом 2:0.Таким образом, «Тампа» выиграл серию у «Далласа» с результатом 4-2 и стал новым обладателем Кубка Стэнли, пишет РБК.



Фото: Reuters

В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в 2004 году. «Даллас» получил главный трофей НХЛ один раз, в 1999-ом.

Шайбы забросили Брэйден Поинт и Блэйк Коулман. Поинт установил новый клубный рекорд по шайбам за один плей-офф НХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Стэнли 2020 года.