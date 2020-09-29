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Определен победитель Кубка Стэнли

29.09.2020 08:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счетом 2:0.Таким образом, «Тампа» выиграл серию у «Далласа» с результатом 4-2 и стал новым обладателем Кубка Стэнли, пишет РБК.


Фото: Reuters

В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в 2004 году. «Даллас» получил главный трофей НХЛ один раз, в 1999-ом.

Шайбы забросили Брэйден Поинт и Блэйк Коулман. Поинт установил новый клубный рекорд по шайбам за один плей-офф НХЛ и стал лучшим снайпером Кубка Стэнли 2020 года.

 
 
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра закончилась со счетом 2:0.
 
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