По данным Белстата, в экономике Беларуси в августе 2020 года было занято 4 млн 317 тыс. человек.





Годом ранее, в августе 2019-го, в экономике было занято 4 млн 334,1 тыс. Таким образом, за год количество занятых в экономике сократилось на 17,1 тыс. человек.

По данным Белстата, в августе 2020 года уволено 83.823 работника, принято на работу — 78.634. Соотношение принятых и уволенных — 93,8%. Наибольшее число уволенных в сфере образования — 17.056 (соотношение 84,8%), далее следует промышленность — 16.419 человек (соотношение — 88,8%), торговля — 11.477 (98,4%), здравоохранение и социальные услуги — 6.834 человека (171%), строительство — 5.753 (97,7%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — 3.183 (84,9%).

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией, а также с оттоком рабочей силы за границу.