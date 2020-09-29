Официальный Минск пока поплевывает на западные санкции с высоты Спасской башни

То, что Евросоюз и еще несколько государств объявили о непризнании Александра Лукашенко легитимным главой Беларуси, едва ли приведет к каким-либо серьезным практическим последствиям для режима, по крайней мере в ближайшей перспективе. Сильных рычагов воздействия на Минск у Запада нет, к тому же за Лукашенко заступилась Москва .



Фото president.gov.by

Инаугурация — только повод

Тайная инаугурация Лукашенко, прошедшая 23 сентября, вызвала за рубежом массу откликов, в подавляющем большинстве резко критичных.

В официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля говорится, что, по мнению Евросоюза, инаугурация и новый мандат Лукашенко не имеют достаточной легитимности. Госдепартамент США также объявил, что Вашингтон не может считать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси. Схожую позицию заняли Великобритания и Канада.

Действительно, обстоятельства проведения церемонии, которая по смыслу вроде бы должна быть максимально публичной, выглядели, мягко говоря, несколько странно.

Вместе с тем, легитимность собственно инаугурации вряд ли может быть предметом обсуждения, поскольку та в принципе являет собой всего-навсего техническую процедуру провозглашения победившего на выборах лица главой государства.

Иными словами, критика инаугурации фактически стала лишь очередным поводом для критики условий проведения в Беларуси президентских выборов этого года и их последствий.

Несравненно важнее вопрос, имеются ли у Запада какие-либо реальные возможности повлиять на положение дел в нашей стране.

Эффективных рычагов откровенно не хватает

В этом плане трудно не согласиться с главным редактором интернет-издания «Салідарнасць» Александром Старикевичем: «Можно сколько угодно называть правителя нелегитимным (…), но пока все рычаги управления остаются подконтрольны этому человеку, де-факто именно он руководит Беларусью».

В связи с этим неизбежно возникает вопрос, в чем конкретно может заключаться делегитимация нынешнего белорусского режима и его лидера.

Судя по опыту, западный инструментарий в этом плане не слишком обширен. Согласно имеющейся информации , в Брюсселе речь снова идет главным образом о введении запрета на въезд в страны ЕС для какого-то количества официальных лиц, причастных к фальсификации итогов выборов и репрессиям против участников мирных протестов, причем включение в список Лукашенко пока только дискутируется.

К тому же, практика показывает, что такие методы вообще малоэффективны, по крайней мере в белорусском случае.

Экономические рычаги воздействия, безусловно, могли бы дать эффект. Но, хотя подобные меры гипотетически не исключаются, Евросоюз не хотел бы ухудшать положение граждан Беларуси. Кроме того, есть опасение, что такие шаги окончательно втолкнут страну в Россию.

То есть белорусским властям вряд ли стоит тревожиться, что этот сценарий будет реализован.

Сможет ли Европа надавить на Москву?

Таким образом, шансов на позитивное изменение внутриполитической обстановки в Беларуси под прямым нажимом Запада в установленных им самим себе рамках практически нет.

Правда, гипотетически существует другая перспектива. В частности, российский политолог Лилия Шевцова считает , что Европа, которая является для России экономическим ресурсом и поставщиком технологий, а также домом для российского правящего класса, «начинает осознавать, что ущерб от ее мягкотелости в отношении России превышает экономическую выгоду», а потому «начинает разрушать индустрию по осуществлению интересов российской системы на мировой сцене».

А поскольку, как отмечает автор, ЕС не забывает и о российском «гибридном вмешательстве» в дела Беларуси, то можно предположить, что у Кремля в конечном счете могут возникнуть проблемы и с реализацией своей политики на этом направлении.

Осталось лишь узнать, насколько правилен этот прогноз, и если да, то сколько времени понадобится для его осуществления. На сегодня же московская поддержка является одним из главных факторов, позволяющих Лукашенко оставаться у власти и не слишком бояться западных санкций.