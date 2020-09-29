Как будут финансово консультировать белорусов

Для «защиты прав и законных интересов граждан» Национальный банк подготовил проект указа о финансовом консультировании физических лиц.





В документе говорится, что в стране отсутствует законодательство, которое регулировало бы деятельность финансовых консультантов. В то же время, по данным Нацбанка, на финансовом рынке работают около 30 посредников, которые взаимодействуют как с физическими, так и юридическими лицами.

«Профессиональные посредники, давно работающие на данном рынке, имеют официальные отношения с банками. Чаще всего речь идет об агентском договоре о сотрудничестве. Для банков сотрудничество с консультантом — это расширение каналов продаж банковских продуктов», — отмечают разработчики указа.

В то же время они подчеркивают, что отсутствие требований к порядку осуществления деятельности финансового консультанта в совокупности с недостаточной финансовой грамотностью населения «формирует существенные риски введения в заблуждение граждан относительно сущности и условий операций и сделок, совершаемых банками» и другими институтами финансового рынка.

В связи с этим подготовлен проект указа о финансовом консультировании населения для защиты прав физических лиц «как наиболее уязвимой в плане финансовой грамотности категории участников гражданских правоотношений от возможных недобросовестных проявлений».

Проект предполагает формирование и ведение реестра финансовых консультантов, установление формы и содержания отчетности для них. Документ предусматривает, что Нацбанк будет устанавливать стандарты деятельности финансового консультанта, требования к деловой репутации, направлять таким субъектам обязательные для исполнения предписания по фактам выявленных нарушений.

Право заниматься финансовым консультированием населения получат только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в реестр финансовых консультантов.

«Необходимость указанных ограничений по допуску на рынок направлена на обеспечение финансовой стабильности, прозрачности, регулируемости и подконтрольности деятельности финансового консультанта, снижение рисков незаконной финансовой деятельности, защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг», — говорится в обосновании Нацбанка к проекту указа.