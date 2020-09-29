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В IAAF сделали жесткое заявление по поводу избрания Тихона главой БФЛА

29.09.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выступила против избрания главой Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Ивана Тихона.

В IAAF сделали жесткое заявление по поводу избрания Тихона главой БФЛА
Фото из микроблога БФЛА

Напомним, Тихона лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов.

«Ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики», — приводит Inside the Games слова представителя IAAF.

 
 
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Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выступила против избрания главой Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Ивана Тихона.
 
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