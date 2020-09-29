В IAAF сделали жесткое заявление по поводу избрания Тихона главой БФЛА

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выступила против избрания главой Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Ивана Тихона.



Фото из микроблога БФЛА

Напомним, Тихона лишили серебряной медали Олимпиады-2004 после того, как в 2012 году его повторный тест показал следы анаболических стероидов.