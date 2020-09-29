|
Юго-Запад Беларуси ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах прогремят грозы.
Ветер восточный умеренный. Погода в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)