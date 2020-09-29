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Попов: "старая" Европа не так радикальна к Беларуси, как Польша и Литва

29.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Попов: "старая" Европа не так радикальна к Беларуси, как Польша и Литва

С самого начала белорусского кризиса обозначилась разница в подходах разных стран ЕС и проявилась так называемая "фронда" во главе с Польшей, к которой примкнули три прибалтийские страны, отметил собеседник радио Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко заявил, что вынужден "закрыть границу" с Литвой и Польшей

"Позиция этого блока восточноевропейских государств к белорусскому кризису обозначена как радикальное неприятие Лукашенко как президента и поддержка лидера оппозиции Светланы Тихановской. Остальная Европа, и прежде всего "старая" Европа во главе с Германией занимают далеко не столь радикальную позицию", ― говорит Попов.

Собеседник также объяснил, почему  польское и прибалтийское, преимущественно литовское отношение к белорусским событиям в корне отличается от общеевропейского. Это связано с тем, что еще задолго до событий августа-сентября 2020 года Польша и Литва были плацдармами для подготовки белорусского "майдана", утверждает Попов.

"В Литве уже много лет живет белорусская "антилукашенковская" оппозиция, … а Польша преследует свои стратегические цели ― посадить  в президентское кресло в Беларуси своего ставленника и сделать Беларусь де-факто своей колонией, тем самым увеличив свое влияние в Европе и создав плацдарм на российских границах", ― рассуждает Попов.

По мнению политического эксперта, в результате Европа де-факто признает Лукашенко легитимным президентом, в то время как Польша с Литвой и в меньшей степени другие прибалтийские страны останутся на своих радикальным позициях.

"Сближения позиций я не предвижу, слишком разнятся цели двух этих блоков",  ― отмечает Попов.

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В отличие от Польши и Литвы "старая" Европа во главе с Германией со временем может скорректировать нынешнее отношение к Лукашенко, считает политический эксперт,...
 
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