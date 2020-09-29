Синоптики предупредили о тумане во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Туман ожидается в некоторых регионах Беларуси во вторник утром, об этом сообщил Гидромет.

Объявлен желтый уровень опасности. В целом в стране будет без осадков. Кратковременные дожди пройдут только по юго-западу. В отдельных регионах прогремят грозы. Ожидается переменная облачность. Ветер восточный умеренный. Днем температура воздуха составит +15..+21°C.

В Минске обойдется без дождей. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер восточный умеренный. Утром на улице будет +6..+9°C, днем +17..+19°C, вечером +12..+15°C.

В ближайшие дни температура воздуха немного понизится . В среду на улице будет +13..+19°С. Пройдут кратковременные дожди почти по всей территории Гомельской и Брестской областей. Днем по югу возможны грозы.

В четверг днем будет +12..+17°С. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - слабый туман.

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