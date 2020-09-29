|
Синоптики предупредили о тумане во вторник
29.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Туман ожидается в некоторых регионах Беларуси во вторник утром, об этом сообщил Гидромет.
© Sputnik / Константин Чалабов
Объявлен желтый уровень опасности. В целом в стране будет без осадков. Кратковременные дожди пройдут только по юго-западу. В отдельных регионах прогремят грозы. Ожидается переменная облачность. Ветер восточный умеренный. Днем температура воздуха составит +15..+21°C.
В Минске обойдется без дождей. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер восточный умеренный. Утром на улице будет +6..+9°C, днем +17..+19°C, вечером +12..+15°C.
В ближайшие дни температура воздуха
В четверг днем будет +12..+17°С. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах - слабый туман.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По этому поводу объявлен желтый уровень опасности, однако, по прогнозам, туман ожидается только в утренние часы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)