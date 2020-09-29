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Макрон и Тихановская проводят встречу в Вильнюсе

29.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В настоящий момент в Вильнюсе проходит встреча Светланы Тихановской и президента Франции Эммануэля Макрона.

Основная тема разговора - возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции, сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года», - заявила сама Тихановская перед встречей.

 
 
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В настоящий момент в Вильнюсе проходит встреча Светланы Тихановской и президента Франции Эммануэля Макрона.
 
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