Макрон и Тихановская проводят встречу в Вильнюсе

Источник материала: АФН

В настоящий момент в Вильнюсе проходит встреча Светланы Тихановской и президента Франции Эммануэля Макрона.

Основная тема разговора - возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции, сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года», - заявила сама Тихановская перед встречей.