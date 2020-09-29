Наша Нива: В разгоне протестующих участвуют офицеры спецподразделений Минобороны

Источник материала: АФН

Для разгона проетстных акций в Беларуси были задействованы различные подразделения МВД: ОМОН, Алмаз, СОБР, Губопик, а также внутренние войска.

В первые дни после выборов, в разгонах также принимали участие ветераны спецподразделения под руководством Дмитрия Павличенко. Изданию «Наша Нива» известно как минимум об одном курсанте Пограничного института, который был ранен во время разгона демонстраций 9-11 августа.

Однако, похоже, что к разгону причастны офицеры сил специальных операций 5-й отдельной бригады в Марьиной Горке, пишет nn.by.

В первую очередь, на это указывает техника на улицах Минска, которая есть только у ССО - джипы DongFeng Mengshi.