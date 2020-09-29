ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наша Нива: В разгоне протестующих участвуют офицеры спецподразделений Минобороны

29.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Для разгона проетстных акций в Беларуси были задействованы различные подразделения МВД: ОМОН, Алмаз, СОБР, Губопик, а также внутренние войска.

В первые дни после выборов, в разгонах также принимали участие ветераны спецподразделения под руководством Дмитрия Павличенко. Изданию «Наша Нива» известно как минимум об одном курсанте Пограничного института, который был ранен во время разгона демонстраций 9-11 августа.

Однако, похоже, что к разгону причастны офицеры сил специальных операций 5-й отдельной бригады в Марьиной Горке, пишет nn.by.

В первую очередь, на это указывает техника на улицах Минска, которая есть только у ССО - джипы DongFeng Mengshi.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для разгона проетстных акций в Беларуси были задействованы различные подразделения МВД: ОМОН, Алмаз, СОБР, Губопик, а также внутренние войска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Определен победитель Кубка Стэнли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика