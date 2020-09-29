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Новости из Солигорска: Бело-красно-белые флаги над рудоуправлениями, лидеры стачкома на свободе
Источник материала: Партизан
Роман Леончик и Сергей Черкасов отбыли 15-суточный арест.
Роман Леончик и Сергей Черкасов
28 сентября были освобождены члены стачкома «Беларуськалия» Роман Леончик и Сергей Черкасов. Оба отбывали 15-суточный арест в ИВС Копыльского РОВД, сообщает телеграм-канал стачечного комитета.
Также в стачкоме сообщают, что утром, 28 сентября, на промплощадках 2-го и 3-го рудоуправлений были замечены бело-красно-белые флаги, пишет
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Роман Леончик и Сергей Черкасов отбыли 15-суточный арест.
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