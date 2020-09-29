







"Солидарность" . Французский президент прибыл с визитом в Литву 28 сентября, встреча с Тихановской запланирована на 29 сентября, пишет





Delfi . Во время своего визита основное внимание Макрон намерен уделить ситуации в Беларуси, подчеркивает





LRT глава парижского офиса Европейского совета по иностранным делам Тара Варма. Франция поддерживает санкции ЕС в отношении Минска и оказывает давление на Кипр, чтобы тот снял вето, по которому Сообщество все еще не может принять меры, заявил в комментарии телеканалуглава парижского офиса Европейского совета по иностранным делам Тара Варма.









— Таким образом, этот визит может не только привести к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, но и усилить поддержку ЕС белорусской оппозиции.





Если Макрон встретится с белорусской оппозицией, это станет серьезным сигналом. Это изменит ситуацию, убежден Варма. Это покажет Путину, что Макрон пойдет своим путем, даже когда ведет с ним диалог.









Встреча Макрона и Тихановской может приблизить возможность введения санкций ЕС в отношении Минска, считает еврочиновник.





Коммерсантъ пишет о перепалке между Парижем и Минском. Издание гадает над «новым форматом дипломатической войны»: Российскийпишет о перепалке между Парижем и Минском. Издание гадает над «новым форматом дипломатической войны»:





— Следует ли теперь ожидать неких законов о специальном формате отношений со страной без главы?





Автор статьи предполагает, что Европа пытается предупредить действия Кремля:





— Судя по всему, на Западе всерьез испугались перспективы форсирования интеграционных процессов и фактического присоединения Беларуси к России.