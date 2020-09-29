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«Если Макрон встретится с белорусской оппозицией, это станет серьезным сигналом. Это изменит ситуацию»

29.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французские, литовские и российские СМИ сообщают о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.



Французский президент прибыл с визитом в Литву 28 сентября, встреча с Тихановской запланирована на 29 сентября, пишет "Солидарность".

Во время своего визита основное внимание Макрон намерен уделить ситуации в Беларуси, подчеркивает Delfi.

Франция поддерживает санкции ЕС в отношении Минска и оказывает давление на Кипр, чтобы тот снял вето, по которому Сообщество все еще не может принять меры, заявил в комментарии телеканалу LRT глава парижского офиса Европейского совета по иностранным делам Тара Варма.


— Таким образом, этот визит может не только привести к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности, но и усилить поддержку ЕС белорусской оппозиции.

Если Макрон встретится с белорусской оппозицией, это станет серьезным сигналом. Это изменит ситуацию, убежден Варма. Это покажет Путину, что Макрон пойдет своим путем, даже когда ведет с ним диалог.


Встреча Макрона и Тихановской может приблизить возможность введения санкций ЕС в отношении Минска, считает еврочиновник.

Российский Коммерсантъ пишет о перепалке между Парижем и Минском. Издание гадает над «новым форматом дипломатической войны»:

— Следует ли теперь ожидать неких законов о специальном формате отношений со страной без главы?

Автор статьи предполагает, что Европа пытается предупредить действия Кремля:

— Судя по всему, на Западе всерьез испугались перспективы форсирования интеграционных процессов и фактического присоединения Беларуси к России.
 
Теги: Минск
 
 
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Французские, литовские и российские СМИ сообщают о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
 
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