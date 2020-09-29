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Крупный сбой в облаках Microsoft оставил пользователей без Office 365

29.09.2020 09:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В экосистеме Microsoft произошел крупный сбой, который лишил пользователей пакета Office 365, Teams, Outlook и ряда других сервисов компании. На данный момент проблема уже устранена, сообщает Microsoft.

Ошибка возникала при аутентификации пользователя, поэтому сложности затронули лишь тех, кто заходил в свой аккаунт. Предположительно, проблема кроется в свежем обновлении облачных сервисов. Компании пришлось отключить апдейт, после чего ситуация стала нормализоваться.

Microsoft изучает ситуацию и ищет источник проблемы. По данным компании, сейчас сервисы вновь доступны «для большинства пользователей».

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В экосистеме Microsoft произошел крупный сбой, который лишил пользователей пакета Office 365, Teams, Outlook и ряда других сервисов компании. На данный момент проблема уже...
 
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