Крупный сбой в облаках Microsoft оставил пользователей без Office 365

Источник материала: Onliner

В экосистеме Microsoft произошел крупный сбой, который лишил пользователей пакета Office 365, Teams, Outlook и ряда других сервисов компании. На данный момент проблема уже устранена, сообщает Microsoft.

Ошибка возникала при аутентификации пользователя, поэтому сложности затронули лишь тех, кто заходил в свой аккаунт. Предположительно, проблема кроется в свежем обновлении облачных сервисов. Компании пришлось отключить апдейт, после чего ситуация стала нормализоваться.

Microsoft изучает ситуацию и ищет источник проблемы. По данным компании, сейчас сервисы вновь доступны «для большинства пользователей».