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Крупный сбой в облаках Microsoft оставил пользователей без Office 365
Источник материала: Onliner
В экосистеме Microsoft
Ошибка возникала при аутентификации пользователя, поэтому сложности затронули лишь тех, кто заходил в свой аккаунт. Предположительно, проблема кроется в свежем обновлении облачных сервисов. Компании пришлось отключить апдейт, после чего ситуация стала нормализоваться.
Microsoft изучает ситуацию и ищет источник проблемы. По данным компании, сейчас сервисы вновь доступны «для большинства пользователей».
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В экосистеме Microsoft произошел крупный сбой, который лишил пользователей пакета Office 365, Teams, Outlook и ряда других сервисов компании. На данный момент проблема уже...
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