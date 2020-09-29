Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В чем причина и куда все идет?

Источник материала: Onliner

Два дня назад власти Армении и Азербайджана объявили о введении военного положения. Это произошло из-за обострения ситуации на границе двух стран: утром 27 сентября случился обстрел населенных пунктов Нагорного Карабаха. Кто начал первым, пока неизвестно: обе стороны перебрасывают мячик вины друг другу. Дело в том, что между территориями с 1994 года действует режим прекращения огня, но этим летом ситуация изменилась. В июле между странами снова проскочила искра, а прошедшие выходные предрекли эскалацию конфликта. Некоторые эксперты опасаются, что все может перерасти в полноценную войну. О том, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и какие перспективы развязки есть у конфликта, — в нашем материале.

Краткий ликбез. О чем вообще идет речь?

Итак, мы говорим об этнополитическом Карабахском конфликте, который длится уже несколько десятилетий.

Для начала определимся с главными героями: это Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах. Население последней территории составляют преимущественно армяне. В 1988 году совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой передать Нагорный Карабах Армении. Естественно, НКАО получили отказ, но не сдались.

В 1991 году Карабах провел референдум и провозгласил независимость от Азербайджана. Понятно, Баку это не понравилось, поэтому в течение нескольких лет власти пыталась вернуть территорию себе. Но в итоге все закончилось более-менее мирно: Армения и Нагорный Карабах с одной стороны и Азербайджан с другой договорились о прекращении огня. Так Азербайджан практически полностью потерял контроль над Карабахом.

К слову, страна до сих пор не признает его независимость и считает Карабах своей оккупированной территорией. Нагорно-Карабахскую Республику также не признают в ЕС, НАТО и ООН.

Впрочем, настоящему «примирению» было не суждено закрепиться надолго: между двумя сторонами все равно случались вооруженные стычки.





Понятно. А почему о конфликте начали говорить именно сейчас?

Если отмотать пленку немного назад, окажется, что серьезное обострение отношений между странами случилось летом. В июле о столкновениях начали сообщать министерства обороны обоих государств. Если коротко, то горячо становилось уже тогда.

А в прошлое воскресное утро Минобороны Азербайджана сообщило , что «мирные населенные пункты» страны были «подвергнуты обстрелу противника». К заявлениям на этот счет подтянулась и Армения. Премьер-министр Никол Пашинян написал в Facebook, что нападение начали военные силы Азербайджана. Он объявил о введении в Армении военного положения.

Затем стало известно о смертях и уничтожении военной техники на обеих сторонах.

В самом Нагорном Карабахе также ввели военное положение, а президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил о всеобщей мобилизации лиц старше 18 лет.

Остановимся на заявлениях официальных лиц. Никол Пашинян сообщил о возможности признания независимости Нагорного Карабаха и отметил, что Азербайджан начал войну против армянского народа.

— Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне, — добавил он.

Затем правительство Армении ограничило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве.

В то же время Ильхам Алиев заявил на заседании Совбеза, что «предупреждал Армению».

— После товузских событий я несколько раз предупреждал, что они пожалеют, если не откажутся от своих грязных деяний, — добавил Алиев и подчеркнул, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта — историческая обязанность Азербайджана.

В общем, пока ни о каком диалоге речи не идет. Тем более когда масла в огонь подливает Турция.

А при чем здесь Турция?

На самом деле, некоторые эксперты опасаются, что она может стать непосредственным участником конфликта. Политический аналитик Борис Навасардян в материале DW отмечает следующее:

— Анкара, в отличие от всех международных и региональных игроков, безоговорочно поддерживает Баку, оказывает ему помощь вооружением и военными. С учетом усиливающейся турецкой экспансии на разных направлениях это должно вызвать дополнительное беспокойство, в частности, у посредников.

Кстати, Реджеп Эрдоган уже потребовал от Армении «покончить с оккупацией Нагорного Карабаха». Потому неудивительно, что во время разговора с Эммануэлем Макроном Никол Пашинян призвал удержать Турцию от вмешательства в ситуацию.

А теперь главное — к чему это все идет?

Автор «Московского центра Карнеги» Сергей Маркедонов отмечает , что вариантов развития конфликта может быть несколько. Самый вероятный сценарий — борьба за небольшие и не особо важные участки, «чтобы можно было символически обозначить свою „победу“ и создать благоприятный общественный фон».

— Но такая стратегия выглядит безупречно только в теории, а на практике, поднимая планку конфликта, бывает очень трудно остановиться там, где хочется. У оппонента на этот счет может быть совсем другое мнение, и тогда новый виток противостояния неизбежен, — отмечает Маркедонов. — Впрочем, нельзя исключать, что эскалация — это часть подготовки к переговорам, которая нужна, чтобы подкрепить дипломатические позиции силовым ресурсом и начать диалог с жесткого давления на оппонента.

А еще Маркедонов подчеркивает важный факт: сейчас дефицит переговоров становится критическим.

Остается только надеяться, что ситуация вернется к дипломатическому началу.











Окей. А как реагирует международное сообщество?

Ответственной за мирное урегулирование Карабахского конфликта с 1992 года является Минская группа ОБСЕ. Сегодня ее сопредседатели осудили военные действия в Нагорном Карабахе и призвали Азербайджан и Баку принять меры для стабилизации ситуации.

А вот список тех, кто еще выразил свою озабоченность военными действиями и обратился к Азербайджану и Армении с требованием диалога:

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш;

НАТО;

председатель ОБСЕ Эди Рама;

генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич;

пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов;

МИД России.

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