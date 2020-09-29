ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская общается с Макроном. Говорят о новых выборах

29.09.2020 09:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Вильнюсе идет встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет канал «Пул Первой». Сообщается, что основная тема разговора — возможность организации переговоров о проведении новых выборов президента Беларуси при медиации других стран, в том числе Франции.

Планы относительно этой встречи Тихановская сформулировала так: «Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция, как одна из старейших демократий, отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вильнюсе идет встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет канал «Пул Первой». Сообщается, что основная тема разговора...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если Макрон встретится с белорусской оппозицией, это станет серьезным сигналом. Это изменит ситуацию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика