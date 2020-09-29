Тихановская общается с Макроном. Говорят о новых выборах

Источник материала: Onliner

В Вильнюсе идет встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет канал «Пул Первой». Сообщается, что основная тема разговора — возможность организации переговоров о проведении новых выборов президента Беларуси при медиации других стран, в том числе Франции.

Планы относительно этой встречи Тихановская сформулировала так: «Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция, как одна из старейших демократий, отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года».