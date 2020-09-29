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Тихановская общается с Макроном. Говорят о новых выборах
Источник материала: Onliner
В Вильнюсе идет встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом
Планы относительно этой встречи Тихановская сформулировала так: «Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция, как одна из старейших демократий, отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года».
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В Вильнюсе идет встреча Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет канал «Пул Первой». Сообщается, что основная тема разговора...
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