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В Жодино пьяный «повторник» на Renault пытался уйти от погони ГАИ по лесным дорогам
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного «повторника» в Жодино,
В милицию поступило сообщение о том, что со стороны Борисов в Жодино въехал бордовый Renault, водитель которого неадекватно ведет себя на дороге. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль на дороге Жодино — Будагово. Водитель, увидев экипаж, начал движение, едва не совершив наезд на инспектора ДПС, которая через открытое окно пыталась достать ключи из замка зажигания.
Водитель поехал в сторону леса, где надеялся оторваться от преследователей, однако после погони по лесным дорогам нарушителя задержали.
За рулем Renault находился 48-летний житель Борисова. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 1,2 промилле.
В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Также выяснилось, что водитель в этом году уже попадался пьяным за рулем, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.
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За рулем Renault находился 48-летний житель Борисова. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян - 1,2 промилле.
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