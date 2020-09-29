В Жодино пьяный «повторник» на Renault пытался уйти от погони ГАИ по лесным дорогам

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ с погоней задерживали пьяного «повторника» в Жодино, сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию поступило сообщение о том, что со стороны Борисов в Жодино въехал бордовый Renault, водитель которого неадекватно ведет себя на дороге. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль на дороге Жодино — Будагово. Водитель, увидев экипаж, начал движение, едва не совершив наезд на инспектора ДПС, которая через открытое окно пыталась достать ключи из замка зажигания.

Водитель поехал в сторону леса, где надеялся оторваться от преследователей, однако после погони по лесным дорогам нарушителя задержали.

За рулем Renault находился 48-летний житель Борисова. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 1,2 промилле.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Также выяснилось, что водитель в этом году уже попадался пьяным за рулем, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.