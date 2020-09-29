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В байнете - новая кампания по заражению вредоносным ПО. Письма приходят госорганам и силовикам
Источник материала: Tut.by
В байнете фиксируется новая кампания по рассылке и заражению вредоносным программным обеспечением (далее — ВПО) пользователей национального сегмента сети Интернет. Рассылки направлены на физических лиц, предприятия частного и государственного секторов, а также силовые ведомства, госорганы и организации. Об этом сообщает национальная команда реагирования на компьютерные инциденты
Фишинговая рассылка
Сообщения, содержащие вредоносные ссылки, составлены на русском языке, злоумышленники используют стандартный прием социальной инженерии, используя актуальную в данный период тематику. Ниже представлен список тем, которые злоумышленники использовали в сообщениях своей рассылки:
Примеры писем со ссылками на скачивание ВПО представлены ниже. Причем следует обратить внимание на адрес, по которому происходит переход при нажатии на ссылку «materialy.zip».
Распространение
Рассматриваемая кампания направлена на очень большое количество пользователей национального сегмента сети Интернет. Среди адресатов рассылки оказались физические лица, сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций.
Ниже представлен список некоторых из них:
В ходе расследования названных инцидентов выявлено несколько десятков хостов в нашем сегменте сети Интернет, которые, предположительно, заражены ВПО, распространяемым в указанных фишинговых письмах. На данный момент проводится оповещение пользователей и проверка информации.
Признаки фишинговых писем и индикаторы компрометации (нажмите, чтобы развернуть)
Отправители (могут отличаться):
URLs:
Названия ссылок:
Адрес командного центра ВПО (C&C):
185.38.151.11
Рекомендации
Дополнительно
В ходе расследования инцидентов, связанных с зафиксированной кампанией, установлено, что некоторые госорганы и организации используют сторонние почтовые сервисы (например: gmail.com, mail.ru, yandex.ru, tut.by и др.) в своей деятельности.
Государственные органы и организации обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Беларусь, а применительно к описанной ситуации — руководствоваться Указом Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», а именно:
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Рассылки направлены на физических лиц, предприятия частного и государственного секторов, а также силовые ведомства, госорганы и организации.
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