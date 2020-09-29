Как ситуация с иском от Мининформа скажется на рекламодателях и как помочь TUT.BY

Источник материала: Tut.by

25 сентября мы получили копию иска от Министерства информации о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Несмотря на страшное название, это означает только то, что по решению суда TUT.BY может утратить статус средства массовой информации, однако на работе и посещаемости сайта, а значит, на нашей возможности оказывать рекламные услуги качественно и в срок, это не скажется. Сайт сможет продолжить работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ.





Регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания по закону о СМИ носит добровольный характер. TUT.BY работал без этого статуса с момента основания в 2000 году вплоть до 21 января 2019 года. Возможная утрата статуса лишает наших журналистов возможности на законных основаниях присутствовать в районах чрезвычайных ситуаций, на проводимых без разрешения массовых мероприятиях, получать аккредитацию в государственных органах, но, как уже говорилось ранее, блокировку сайта не влечет.

Сейчас мы продолжаем работу в своем привычном режиме и не собираемся останавливаться или покидать Беларусь. Для дальнейшей деятельности на том же уровне мы действительно нуждаемся в поддержке. Но, как и прежде, единственный способ был и остается — размещение рекламы на нашем портале. И для того, чтобы это было максимально выгодно для бизнеса, мы подготовили специальное акционное предложение, в котором предоплата фиксирует прайс на полгода.

УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Для участия в акции необходимо перечислить предоплату до 31 октября 2020 года. Цена на рекламные позиции будет зафиксирована на день зачисления предоплаты, а воспользоваться ими можно будет до 30 апреля 2021 года. Помимо этого, клиент получает объемную скидку от суммы предоплаты. А если будут выполнены условия по суммам, то дополнительно можно получить рекламные позиции: — для предоплаты от 3000 до 9999 BYN -- 200 тысяч показов десктопного баннера 100%*250 со скидкой 99,9%

— для предоплаты от 10000 до 19999 BYN -- одна Новость компании (с маленькой картинкой) со скидкой 99,9%

— для предоплаты от 200000 BYN и более -- одна Новость компании № 1 (с большой картинкой) со скидкой 99,9% и одна Новость компании (с маленькой картинкой) со скидкой 99,9%. Дополнительный объем размещения предоставляется после отгрузки рекламы на всю сумму предоплаты и не позднее 31 мая 2021 года.

Белорусский портал TUT.BY гарантирует выполнение всех обязательств перед клиентами. В непредвиденных случаях по выбору клиентов будут рассматриваться все предлагаемые ГК Республики Беларусь возможности: перенос сроков рекламных кампаний, предоставление размещения на альтернативных площадках или возврат денег. Принимаемые Министерством информации меры в отношении TUT.BY не повлияют на наши ресурсы TAM.BY, Rebenok.by, Afisha.tut.by, так как они находятся на отдельных доменах.

Реклама на Белорусском портале TUT.BY обеспечивает возможность редакции продолжать работать и освещать жизненно важную для общества информацию!

*Дополнительные скидки не предоставляются, за исключением скидки выходного дня и последовательной скидки 10% для рекламных агентств. В случае отзыва остатка предоплаты, для отгруженного размещения пересчитывается величина объемной скидки. Позиции, предусмотренные дополнительно, замене не подлежат.

По возникающим вопросам обращайтесь, пожалуйста, к вашим персональным менеджерам или по тел.: +375 17 336−91−01. А также пишите на электронный адрес ads@tutby.com