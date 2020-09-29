«Привозят из Германии в собранном виде». Как монтируют кухню за 56 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Чтобы кухня прослужила как можно дольше, она должна быть собрана качественно, а каждая деталь установлена с точностью до миллиметра. За последнее отвечает производитель: к примеру, немецкие кухни собираются на роботизированном производстве и приезжают к нам фактически в готовом виде. А вот качественная установка — на мастерах. Вместе с DAS КУХНЯ мы побывали на установке кухни за 56 тысяч рублей. О том, почему монтаж — не менее важный этап, чем производство, и как он влияет на срок эксплуатации — в нашем репортаже.

«Перепад даже в два-три миллиметра может сказаться на долговечности»

На объекте нас встречает мастер по монтажу мебели и бытовой техники с 18-летним стажем Александр. Сегодня вместе с напарником Андреем он начнет монтировать кухню немецкой фабрики Schüller.



Александр (слева) и его напарник Андрей — специалисты по монтажу салона DAS КУХНЯ

— Кухня немаленькая: по одной стене — 3,8 метра, по другой — 4,3 метра, — вводит в курс дела Александр. — В ней 60 элементов. Среди них шкафчики и стеновые панели, подсветка, начинка (лотки для столовых приборов, специй, держатели крышек для посуды, противоскользящие коврики) и даже мусорное ведро. Фасады комбинированные — окрашенные и шпонированные, в основе корпуса — ламинированная ДСП. Вся техника будет встроенной, причем холодильная и морозильная камеры дополнительно оснащены электроприводом SERVO-DRIVE для автоматического открытия и закрытия дверцы.



Коробки с элементами кухни

К моменту приезда бригады и мебели, рассказывает Александр, помещение должно быть полностью готово к работе: с чистовой отделкой, напольным покрытием и выводами под электрику и сантехнику. Кроме того, отмечает он, в комнате обязательно должен быть свет — иначе монтажники просто не смогут работать.

Будущие обладатели большой кухни вначале вместе с дизайнером в салоне DAS КУХНЯ проработали индивидуальный проект, в котором были учтены их пожелания. Готовые идеи заказчики увидели с помощью 3D-визуализации. Затем они приступили к ремонту. Специалист передал заказчикам схемы, в которых были выводы электрики, сантехники. На основе этой информации помещение готовили для установки кухни. Ровняли стены, укладывали полы, выводили электрику, делали выводы для вытяжки и сантехники.





— Здесь, как мы видим, все готово к монтажу, — Александр указывает на стену, на которой размещена масса различных элементов — от кабелей до пластиковых труб. И рассказывает об их назначении. — Там, где розетки будут встраиваться в мебель, установлены специальные подрозетники. Есть и обычные розетки — в местах, где будет подключаться техника или электропривод. Внизу — силовой кабель для подключения варочной поверхности и провод для подключения подсветки рабочей зоны и столешницы. Круглый пластиковый вывод в стене — элемент для подключения вытяжки к системе воздухоотвода из помещения на улицу.

Замечаем, что в середине комнаты в пол вмонтирован объемный кабель. Мастер объясняет: здесь появится «остров» с подсветкой.

Собирать эту кухню мастера будут три дня. На вопрос, почему нужно столько времени, Александр с улыбкой отвечает: процесс не терпит спешки. Ведь все должно быть сделано качественно, иначе кухня не прослужит долго. Кстати, именно поэтому устанавливают мебель специалисты, а не сам заказчик.



Дизайн-проект, схемы и техническая документация, которая необходима для установки немецкой кухни

— Клиент, конечно, может сам собрать мебель, но вряд ли получится хорошо: здесь слишком много нюансов, которые нужно знать, — замечает Александр и рассказывает, что вместе с коллегами ездил в Германию — изучать эти самые нюансы непосредственно на производстве. — Например, как найти самую высокую точку, чтобы выстроить ящики ровно, как стянуть их, как закрепить петли на одном уровне. Это лишь кажется — что тут сложного? А на самом деле перепад даже в два-три миллиметра может сказаться на долговечности: неправильно установленное крепление будет быстрее изнашиваться.

Кроме того, дополняет мастер, вряд ли у вас найдется весь необходимый для установки кухни инструмент.

— Самый главный помощник сборщика мебели — шуруповерт. Просверлить, закрутить, выкрутить — он решает все ключевые задачи, — рассказывает Александр.





Также в арсенале монтажников есть торцовочная пила — на случай, если нужно что-то разрезать, перфоратор — чтобы пробивать стены, и детектор скрытой проводки — для того, чтобы вместе со стеной не пробить провода.

— Еще мы берем всевозможные уровни, с помощью которых выставляем мебель ровно, — продолжает перечислять рабочий инструмент мастер. — Множество мелких приспособлений — отвертки, плоскогубцы, молоток, шило. Даже пинцет есть: на случай, если какой-то элемент упал в расщелину, и его нужно достать.





Кроме того, дополняет Александр, у бригады с собой всегда есть стремянка для монтажа на высоте, набор фурнитуры — шурупов, дюбелей, стяжек.

— А еще пылесос. Чтобы мы могли сдать помещение в том виде, в котором его приняли, — чистом, — резюмирует он.

«Срок службы кухни — 20 лет»

Кухня приезжает на объект в собранном виде: на фабрике ее проклеивает и оснащает фурнитурой робот. Это помогает избежать ошибок при ручном монтаже деталей. Что же тогда нужно делать три дня?

— Для начала нужно ознакомиться с помещением: провести контрольные замеры и убедиться, что результат совпадает с чертежами, — поясняет Александр. — У нас всё в порядке, поэтому можно заняться распаковкой мебели. Начинаем с нижнего яруса: он будет устанавливаться в первую очередь.



Контрольные замеры помещения: всё должно соответствовать схемам

В процессе распаковки и осмотра шкафов и колонн под бытовую технику (нужно выяснить, не повредились ли они при транспортировке) мастер поясняет, что не все детали кухни собраны на производстве. К примеру, ножки устанавливаются на месте. Пока вместо них — специальные заглушки, которые защищают мебель от повреждений в процессе доставки.

— Для того, чтобы установить ножки, нужно положить элемент задней поверхностью на пол, — рассказывает Александр. — Именно поэтому мы здесь вдвоем — в одиночку процесс установки травмоопасен и для мастера, и для кухни. Перед установкой обязательно снимаем фасады, чтобы не повредить их во время работы, и выносим в соседнее помещение.





С монтажом опоры закончили — приступаем к размещению шкафов вдоль стены. К слову, на каждом этапе мастера сверяются с уровнем: по их словам, выяснять, что какой-то элемент установлен недостаточно ровно, нужно в процессе установки, а не после нее, когда исправить недочеты гораздо сложнее.





Следующая на очереди столешница. Мастера размечают на ней отверстия под мойку и варочную панель, потом вырезают их, после чего устанавливают столешницу на весь нижний ряд. На этом первый день сборки закончен.





В начале второго дня Александр с напарником решают заняться стеновыми панелями: в этой кухне они как раз есть. Предварительно мастера размечают и вырезают отверстия для будущих розеток, и лишь потом монтируют панель на стену.





Дальше приходит черед верхнего ряда: делается разметка, пробиваются отверстия в стене, монтируются крепления, навешиваются и стягиваются между собой шкафы.





После этого мастера устанавливают полки (это еще один элемент, который собирается на месте, а не на производстве), возвращают на место фасады, крепят ручки, если они есть, и в очередной раз проверяют — все ли ровно.





На этом этапе завершается второй день сборки.





Финальный, третий день посвящен установке встроенной техники. Здесь это холодильник, винный шкаф, посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф и СВЧ. Каждый элемент поочередно занимает свое место, после чего закрывается фасадом. Кстати, в процессе установки холодильника регулируется электропривод: его нужно «настроить» на работу с магнитом, чтобы автоматическое открытие и закрытие было корректным.



Фото: Булат Ягудин

В конце собирается вытяжка, проводятся финальные регулировки и замеры, уборка объекта — и вот, кухня готова к сдаче заказчику.



Фото: Булат Ягудин

— Получилось именно так, как задумал дизайнер, — улыбаются мастера.

Александр отмечает, что на кухню дается гарантия пять лет. В течение этого срока клиент сможет обратиться к ним практически по любому поводу: за регулировкой мебели, или, к примеру, корректировкой работы электропривода.



Фото: Булат Ягудин

— А вообще срок службы такой кухни — 20 лет, — дополняет он. — Но, естественно, при правильной эксплуатации и должном уходе. Если вы не будете заливать поверхности водой и кипящим маслом, нагружать ящики сверх нормы, рекомендованной производителем, кухня прослужит вам очень долго.



Фото: Булат Ягудин

«В винном шкафу будет храниться шоколад»

Хозяйка этой кухни Надежда обожает готовить. Кулинария для нее — не просто хобби: сейчас девушка учится на кондитера.

— Я с детства помогала маме с готовкой, — улыбается она. — Каждые выходные мы с братом пекли торты — магазинные сладости я не любила. Мне очень нравилось заниматься выпечкой. Но, как и большинство подростков в момент, когда нужно определяться с профессией, определиться не смогла. Получила бухгалтерское образование, а спустя много лет поняла, что занимаюсь не тем, чем хотела бы. И пошла учиться на кондитера.

Надежда отмечает, что кондитер — профессия творческая: от того, что окружает специалиста по сладостям во время готовки, напрямую зависит результат. Поэтому кухню она выбирала с особым пристрастием.

— Помимо внешней составляющей для меня была важна функциональность, — поясняет хозяйка. — Ведь чем больше я узнаю, тем больше инвентаря появляется на кухне — и все нужно где-то хранить. Например, когда я увлеклась выпечкой хлеба, появился кухонных комбайн, а также масса полезных мелочей — от ковриков для выпечки до ротанговых форм для расстойки теста. Потом знакомые угостили нас с мужем муссовыми пирожными — и жизнь снова перевернулась, опять нужно покупать новые приспособления. И так каждый раз.

На прежней кухне места для всего необходимого катастрофически не хватало. При заказе новой мебели Надежда это учла.

— Теперь полочек для хранения моего инвентаря достаточно, — резюмирует она и с улыбкой признается, что в новой кухне есть даже винный шкаф — правда, не для вина. — А для хранения шоколада и стабилизации ганаша — шоколадного крема для десертов.



Фото: Булат Ягудин

Партнер проекта:

В салоне немецкой мебели «DAS КУХНЯ» вы сможете приобрести кухни бренда Schüller, а также кухонную мебель в современном и классическом стиле от 4 немецких фабрик.