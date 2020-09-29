Надаль разгромил белорусского теннисиста в первом круге «Ролан Гаррос»

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль разгромил Егора Герасимова из Беларуси со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Испанский теннисист выиграл 94-й матч в карьере на турнире. По этому показателю он лидирует с большим отрывом. Отметим, что призовой фонд «Ролан Гаррос» в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» составляет 38 млн евро, сообщает РБК.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За это время испанский теннисист исполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из пяти, один раз отдав сопернику свою подачу.



Фото: Reuters

Надаль выиграл 94-й матч на «Ролан Гаррос» за карьеру. По этому показателю 12-кратный победитель турнира лидирует с большим отрывом. Швейцарец Роджер Федерер, из-за травмы не приехавший на нынешний турнир, выиграл 70 встреч в Париже.

По общему числу побед на турнирах Большого шлема (276) Надаль занимает третье место за всю историю. Его опережают Роджер Федерер (362) и первая ракетка мира серб Новак Джокович (290).



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