Глава МИД Польши: демократизация даст Беларуси стабильность и гармоничное развитие

Ситуация в Беларуси сблизила страны Балтии и Вышеградскую группу. Об этом в эфире Полського Радио заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.



Фото со страницы Збигнева Рау в соцсети

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы поддерживать возникающее в Беларуси гражданское общество, сообщает polskieradio.pl .

По словам Збигнева Рау, голос Польши относительно Беларуси имеет большое значение на форуме Европейского союза.

Збигнев Рау отметил, что демократизация Беларуси гарантирует стабильность и гармоничное развитие этой страны в долгосрочной перспективе.

При этом он подчеркнул, «этот процесс нужно оставить белорусам». Министр иностранных дел оценил, что белорусы — это зрелое общество, которое понимает свои устремления.