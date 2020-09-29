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Глава МИД Польши: демократизация даст Беларуси стабильность и гармоничное развитие

29.09.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси сблизила страны Балтии и Вышеградскую группу. Об этом в эфире Полського Радио заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава МИД Польши: демократизация даст Беларуси стабильность и гармоничное развитие
Фото со страницы Збигнева Рау в соцсети

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы поддерживать возникающее в Беларуси гражданское общество, сообщает polskieradio.pl.

По словам Збигнева Рау, голос Польши относительно Беларуси имеет большое значение на форуме Европейского союза.

Збигнев Рау отметил, что демократизация Беларуси гарантирует стабильность и гармоничное развитие этой страны в долгосрочной перспективе.

При этом он подчеркнул, «этот процесс нужно оставить белорусам». Министр иностранных дел оценил, что белорусы — это зрелое общество, которое понимает свои устремления.

 
 
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Ситуация в Беларуси сблизила страны Балтии и Вышеградскую группу. Об этом в эфире Полського Радио заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
 
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