Тихановская встречается с Макроном

В настоящее время в литовской столице проходит встреча президента Эмманюэля Макрона и Светланы Тихановской.





Как сообщили в пресс-службе экс-кандидата в президенты, белорусская сторона поднимет вопрос переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — отметила Тихановская.

В Литву президент Франции прибыл накануне вечером с официальным визитом. Предстоящую встречу с Тихановской он считает поддержкой ее самой, продемонстрировавшей личное мужество, а также женщин, выходящих на протесты, и всего белорусского народа. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции вечером 28 сентября после переговоров с литовским коллегой Гитанасам Науседой.

Он сообщил, что на встрече с Тихановской намерен подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Лукашенко как президента, обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса, чтобы начать процесс, который будет признан белорусским гражданским обществом и «позволит мирный транзит», исключая внешнее вмешательство.