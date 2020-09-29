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Тихановская встречается с Макроном

29.09.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В настоящее время в литовской столице проходит встреча президента Эмманюэля Макрона и Светланы Тихановской.

Тихановская встречается с Макроном

Как сообщили в пресс-службе экс-кандидата в президенты, белорусская сторона поднимет вопрос переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — отметила Тихановская.

В Литву президент Франции прибыл накануне вечером с официальным визитом. Предстоящую встречу с Тихановской он считает поддержкой ее самой, продемонстрировавшей личное мужество, а также женщин, выходящих на протесты, и всего белорусского народа. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции вечером 28 сентября после переговоров с литовским коллегой Гитанасам Науседой.

Он сообщил, что на встрече с Тихановской намерен подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Лукашенко как президента, обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса, чтобы начать процесс, который будет признан белорусским гражданским обществом и «позволит мирный транзит», исключая внешнее вмешательство.

 
 
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В настоящее время в литовской столице проходит встреча президента Эмманюэля Макрона и Светланы Тихановской.
 
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