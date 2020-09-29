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"До обморока": молодая жена Петросяна пострадала из-за любви к огурцам
29.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена российского юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на свое самочувствие: банка маринованных огурцов довела Татьяну Брухунову до серьезного отравления.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Совсем недавно Брухунова наслаждалась золотой осенью и ходила на прогулки с первенцем, во время которых
Татьяна Брухунова получила сильнейшее отравление и назвала основные симптомы болезни: высокую температуру, обморок и тошноту.
Избранница сатирика быстро вычислила основную причину своего недуга - ей оказались маринованные огурцы, после чего предостерегла поклонников от поедания "солененького" в больших количествах.
Пользователи социальных сетей поддержали инстадиву и пожелали ей скорейшего выздоровления, отметив участившиеся случаи отравлений. Но нашлись и те, кто мгновенно предрек вторую
Напомним, что недавно Петросян перестал скрывать радостную новость и
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Супруга звезды "Аншлага" посетовала на здоровье: из-за тяги к "солененькому" девушка отравилась и не смогла выйти на работу.
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