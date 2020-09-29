"До обморока": молодая жена Петросяна пострадала из-за любви к огурцам

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена российского юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на свое самочувствие: банка маринованных огурцов довела Татьяну Брухунову до серьезного отравления.

Совсем недавно Брухунова наслаждалась золотой осенью и ходила на прогулки с первенцем, во время которых сделала постановочное фото и заслужила шквал критики в сети. Но, кажется, что с прогулками придется повременить: из-за плохого самочувствия Брухунова решила остаться дома.

Татьяна Брухунова получила сильнейшее отравление и назвала основные симптомы болезни: высокую температуру, обморок и тошноту.

Избранница сатирика быстро вычислила основную причину своего недуга - ей оказались маринованные огурцы, после чего предостерегла поклонников от поедания "солененького" в больших количествах.

Пользователи социальных сетей поддержали инстадиву и пожелали ей скорейшего выздоровления, отметив участившиеся случаи отравлений. Но нашлись и те, кто мгновенно предрек вторую беременность Брухуновой и попросили ее сделать тест.

Напомним, что недавно Петросян перестал скрывать радостную новость и впервые показал сына .

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