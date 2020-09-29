Азербайджан сообщил об ожесточенных боях в Карабахе ночью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Ожесточенные бои прошли на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана в последнюю ночь, сообщает азербайджанское министерство обороны.

"В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонившись, немедленно пресекли все попытки противника", - сказали в ведомстве.

Сообщается, что утром артиллерийским огнем были уничтожены один танк, одна автомобильная техника и до 10 военнослужащих Армении, которые пытались продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта.

"Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери", - говорится в сообщении.

Позже Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении еще четырех танков Армении.

Данные Армении

В свою очередь министерство обороны Армении сообщает об ликвидации во вторник бронетехники своего противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.

"Бои различной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артподготовкой со стороны противника. По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана, перейдя на некоторых участках к акциям возмездия и нанеся противнику урон в живой силе и технике. В частности с раннего утра на южном направлении была поражена атакующая колонна бронетехники противника", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Позже Минобороны сообщило об одном сбитом в Карабахе азербайджанском беспилотнике. По данным ведомства, на вечер понедельника карабахские ВС уничтожили 49 беспилотников, четыре вертолета, один самолет, подбили 80 танков и БПП, 82 единицы автотранспортных средств азербайджанской армии.

Реакция иностранных МИД

Международное сообщество продолжает комментировать происходящее в Нагорном Карабахе. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань сделали совместное заявление, в котором они призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

"Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о широкомасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщения об обстрелах населенных пунктов и жертвах среди мирного населения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы призываем к немедленному окончанию боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения", - говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства.

О ситуации в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию .

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости , что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности . При этом Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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