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Меган Маркл предсказала проклятие будущему ребенку принцессы Евгении
29.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Внучка королевы Британии Евгения приняла важное решение: беременная принцесса последовала примеру жены принца Гарри Меган Маркл и решила избежать "титулованного проклятия".
© AFP 2020 / VALERIE MACON
Двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма занимает только десятую позицию в очереди на трон. Но она все равно должна следовать всем строгим правилам королевского протокола. Евгения не понаслышке знает, насколько это сложно, вот почему решила оградить будущих отпрысков от такой же участи.
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Напомним, что по правилам королевства, сын или дочь Евгении автоматически не получают титул. Однако Елизавета II может сделать исключение, которого не желают ни принцесса, ни ее муж-простолюдин.
"Евгения поняла, что титул - это проклятие с одной стороны, и благословение с другой. Они с Джеком мечтают о простой жизни для своего малыша - с настоящей профессией, за счет которой он будет существовать. Так что принцесса точно откажется от титула, даже если ей его предложат", - отметил источник издания Daily Mail.
Напомним, что новость о
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