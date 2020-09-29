ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меган Маркл предсказала проклятие будущему ребенку принцессы Евгении

29.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка королевы Британии Евгения приняла важное решение: беременная принцесса последовала примеру жены принца Гарри Меган Маркл и решила избежать "титулованного проклятия".

© AFP 2020 / VALERIE MACON
Бэби-бум 2020: знаменитости, которые станут родителями в этом году

Двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма занимает только десятую позицию в очереди на трон. Но она все равно должна следовать всем строгим правилам королевского протокола. Евгения не понаслышке знает, насколько это сложно, вот почему решила оградить будущих отпрысков от такой же участи.

Помня о "проклятии Меган Маркл", беременная принцесса Евгения заранее определила судьбу своего ребенка и решила не выпрашивать титул для малыша.

Напомним, что по правилам королевства, сын или дочь Евгении автоматически не получают титул. Однако Елизавета II может сделать исключение, которого не желают ни принцесса, ни ее муж-простолюдин.

"Евгения поняла, что титул - это проклятие с одной стороны, и благословение с другой. Они с Джеком мечтают о простой жизни для своего малыша - с настоящей профессией, за счет которой он будет существовать. Так что принцесса точно откажется от титула, даже если ей его предложат", - отметил источник издания Daily Mail.

Напомним, что новость о беременности принцессы Евгении стала известна совсем недавно и вызвала радостный ажиотаж среди британцев.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История мятежных герцогов повлияла на планы внучки королевы: будущая мать решила подарить своему первенцу право на нормальную жизнь.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Привозят из Германии в собранном виде». Как монтируют кухню за 56 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика