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LG выпустит телевизор-рулон с гибким экраном. Цена - 85 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
На выставке CES 2019 компания LG представила телевизор серии Signature OLED TV R. Его главной особенностью стал сворачиваемый гибкий дисплей. С тех пор старт продаж устройства несколько раз откладывался. Но сейчас инсайдеры назвали цену ТВ — за такую сумму можно купить квартиру. Об этом сообщает издание
По информации источников, LG Signature OLED TV R в Южной Корее начнет продаваться в середине октября по цене 85,5 тысячи долларов. В компании уверяют, что гибкий OLED-экран выдержит не менее 50 тысяч циклов свертываний и развертываний. Получается, что при десяти включениях и выключениях в день матрица ТВ прослужит до 13 лет. Сам процесс «разворачивания» занимает порядка 15 секунд.
Диагональ самого экрана — 65 дюймов, мощность звуковой системы — 100 Вт, есть поддержка Dolby Atmos и AirPlay2. Издание
Ниже — цены других телевизоров LG:
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Пока речь идет о старте продаж в Южной Корее.
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