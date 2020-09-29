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Матери подростка из Кореличей, которого милиция винила в призывах на митинги, дали предупреждение
Источник материала: Партизан
История с обвинением 13-летнего подростка из Кореличей в нарушении закона о массовых мероприятиях завершилась предупреждением для его матери. Так решила комиссия по делам несовершеннолетних, пишет
Фото из личного архива Елены Пекарской
Напомним, в Кореличах 13-летнего подростка милиция обвиняла в нарушении закона о массовых мероприятиях — якобы он призывал жителей райцентра выходить на митинги. Доказательствами милиция посчитала скриншоты из телеграм-канала от некоего «Алексея» и слова одноклассника подростка, что это и был 13-летний Алексей Шиша. Но наказать за это милиция считала необходимым мать подростка Елену Пекарскую — за «невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына». Женщина была с этим не согласна.
Вчера, 28 сентября, в Кореличском райисполкоме прошла комиссия, которая решила вынести Елене предупреждение за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. На учет семью как находящуюся в социально опасном положении не ставили.
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История с обвинением 13-летнего подростка из Кореличей в нарушении закона о массовых мероприятиях завершилась предупреждением для его матери. Так решила комиссия...
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