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Forbes назвал богатейшего россиянина

29.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первое место в российском списке Forbes занял основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, сообщается на сайте журнала.



Его состояние оценивается в $22,6 млрд.

Отмечается, что росту благосостояния миллиардера способствует конъюнктура рынка.

Ранее на первом месте находился основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин с $22,3 млрд.
 
 
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Первое место в российском списке Forbes занял основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, сообщается на сайте журнала.
 
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