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Футбол на фоне войны: Матчи сборных Армении и Азербайджана не планируют отменять
Источник материала: Партизан
Матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций не планируют переносить, несмотря на обострившийся военный конфликт между странами в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием», — цитирует представителя организации
11 октября команда Армении сыграет с Грузией в турнире, а сборная Азербайджана встретится с Кипром 13 октября.
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Матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций не планируют переносить, несмотря на обострившийся военный конфликт между странами в Нагорном Карабахе.
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