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Футбол на фоне войны: Матчи сборных Армении и Азербайджана не планируют отменять

29.09.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций не планируют переносить, несмотря на обострившийся военный конфликт между странами в Нагорном Карабахе.

 Об этом сообщил источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, и все предстоящие матчи планируется провести в соответствии с расписанием», — цитирует представителя организации NEWS.ru.

11 октября команда Армении сыграет с Грузией в турнире, а сборная Азербайджана встретится с Кипром 13 октября.
 
 
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Матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций не планируют переносить, несмотря на обострившийся военный конфликт между странами в Нагорном Карабахе.
 
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