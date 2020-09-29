Романчук: VIP-распорядители и потребители чужого превращают страну в своё феодальное княжество, где закон – прикрытие преступлений для меньшинства









пишет известный экономист Ярослав Романчук. В Индексе социального прогресса 2020 Беларусь заняла 47-ое место из 163 стран мира. На первый взгляд, вполне неплохо, попали в Топ-50. Опять же за счёт старых заслуг и базовых показателей. По доступу к базовым знаниям Беларусь заняла 17-ое место. По количественным показателям мы и по продвинутому образованию оказались на достаточно высоком 39-м месте,известный экономист Ярослав Романчук.

У Беларуси высокие показатели водоснабжения и электроснабжения. Формально у нас очень хорошие индикаторы по занятости. При этом стоит отметить целый ряд очевидных провалов, связанных с критически низким уровнем защиты прав собственности, а также с хрупкими, хлипкими институтами реализации принципа верховенства права.





По параметру «ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет» Беларуси заняла только 102-ое место. Мы в одной компании с Россией и Украиной. Польша заняла 56-ое место, а Ирландия, которая более 40 лет назад выбрала экономическую свободу, частную собственность, открытую конкуренцию и интеграцию в Евросоюз заняла 23-е место, вырвавшаяся из цепей бедности Южная Корея за счёт рецептов свободного рынка, заняла 11-ое место. Вот это реальная социальная ориентация.





Второй позор Беларуси – 129-ое место по качеству экологии. Это прямое следствие тотальной доминации государственной собственности. VIP-распорядители и потребители чужого игнорируют экологические стандарты при реализации государственных инвестиционных программ, при управлении государственными предприятиями. Чистый воздух, земля и вода для настоящего и будущих поколений жертвуются во имя монопольной ренты, откатов и прибыли номенклатурно-силовых начальников и их коммерческих партнёров сегодня. Когда можно «купить»/продавить экологическую экспертизу, заставить контролёров подписать акт сдачи промышленного объекта, подделать сертификаты, анализы и другие «научные» факты, природа идёт прямой дорогой в сточную, токсичную канаву. Схематозники же думают, что всегда могут съехать из страны вместе с внуками на какое-нибудь лазурное побережье.





Беларусь, Россия, Украина – мировое дно в плане защиты природы. Нет права частной собственности, нет независимого суда, нет профессиональных, деполитизированных правоохранителей, нет независимого парламента, не работает система сдержек и противовесов – вот составляющие экологического бедствия. В такой ситуации строительство крупных промышленных предприятий, энергетических объектов, инфраструктурных объектов, тре ющих точности¸ чёткости и высокой дисциплины при создании и эксплуатации – это создание угроз для природы и человека.









Вот ещё два показателя, которые развенчивают миф о гуманизме и социальной направленности белорусской модели Совок/Госплан. По фактору «преждевременная смерть от неинфекционных болезней» Беларусь заняли 136-ое место (Россия – на 147-м, Украина – на 166-ом). Это от пьянства, отвратительного питания, наркотиков, которые формально запрещены, и безумных психологических перегрузок. Человека лишили права владеть землёй, создавать полноценный семейный капитал, сберегать честно заработанное. Человека, как волка, обложили налогами, бумажками, запретами – вот почему старость в Беларуси, как и в России и Украине – это не жизнь, а доживание, не радость, а унижение.





Второй показатель – «число смертей, связанных с загрязнением воздуха». По нему Беларусь заняла 161-ое место. Для сравнения Россия на 142-м, Украина – на 171-м. Вот вся правда о наших национальных стандартах экологической безопасности и государственной системе принуждения к их выполнению. Исторически только институт частной собственности на все формы капитала, включая землю, гарантирует самую надёжную защиту природе. Ю. Корея и Ирландия доказали, что социальность и экологичность страны – прямые следствия наличия в стране в одной синергетической связке политической, гражданской и экономической свободы.





Сегодня в Беларуси остатки качественного образования работают преимущественно на то, чтобы готовить профессиональные кадры для других стран. Острый дефицит свободы, возможности реализации прав человека, защиты своего мнения/позиции (по доступу к правосудию Беларусь оказалась на 103-м месте) – всё это выталкивает молодёжь из страны. VIP-распорядители и потребители чужого превращают страну в своё феодальное княжество, где закон – прикрытие нарушений/преступлений для одних (меньшинство) и кувалда по справедливости и правам других (большинство).





Если очистить методологию таких индексов, как индекс социального прогресса, индекс инновационности, индекс человеческого развития от валовых, галочно-палочных индикаторов (типа количество коек на душу населения, отношение количества учителей к ученикам, формальный охват образованием, доступ к воде, электричеству и т.д.), то мы отчётливо увидим деградацию Беларуси, зажатую в антисоциальные, экологически опасные, технологически отсталые тиски модели Совок/Госплан.