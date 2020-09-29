Аналитик: Происходит ротация протестующих, а вот «силовики» находятся в ежедневном физическом и психологическом напряжении

пишет публицист и политический аналитик Северин Квятковский. Седьмой по счету воскресный Марш протеста продемонстрировал, что людей не останавливают ни насилие, ни погода, ни утомление, ни какие другие причины. Произошел своеобразный психологический перелом, протестующие окончательно вошли в ритм марафона: на пятидесятый день сопротивления открылось второе дыхание,публицист и политический аналитик Северин Квятковский.





«Марафон»

Накануне седьмого по счету Марша, на этот раз с темой народной инаугурации Светланы Тихоновской, БТ радостно анонсировало своим зрителям, что протесты утихают. Да и даже за пару часов до начала некоторые независимые наблюдатели высказывались осторожно-скептически. Мол, столько времени люди ходят с риском быть избитыми и задержанными, погода холодает, будет дождь и ветер, милиционеры ставят кордоны и засады по всему Минску.





Но люди снова массово вышли. И, мне кажется, 27 сентября, на 50-й день протестов и на седьмой общебелорусский Марш протеста, состоялся еще один психологический перелом. Стало очевидно, что ни силы природы, ни запугивание не остановят белорусское протестное движение. Что люди готовы идти до конца, то есть, как минимум, до новых — прозрачных — выборов. Белорусы бегут протестный марафон.





Если ты идешь на Марш, то как-то сам собой вливаешься в людской поток. А когда следишь через интернет, то люди материализуются словно из ниоткуда. Вот маленькая разобщенная толпа, а вот через десять минут — людское море.

На этот раз было видно, что основу протестующих составляют молодые люди 20-35 лет. Что правда, на марше протеста (по крайней мере в Минске) нужно много и быстро ходить, а иногда и бегать. Люди за более чем полтора месяца сами нащупали тактику, позволяющую показать себе и миру, что "нас много и мы бодры", и одновременно максимально измотать противника, то есть "силовиков".





В белорусских протестах нет символических пунктов в городах, где обязательно нужно собраться или которые нужно обязательно защитить. По большому счету, протестующие с одинаковой эффективностью могут маршировать и по проспекту Независимости, и по Минской кольцевой автомобильной дороге. Ведь символ протеста - не место, а сами люди.





«Что дают те протесты?»

Подобные вопросы задают люди, привыкшие к классическим революциям образца ХІХ-ХХ вв. Есть лидер, есть идеология, есть восставшие массы, которые должны захватить мосты, вокзалы и телеграф. Все это за короткое время, иначе придет противник и сам захватит.





Но в современной Беларуси все не так. Белорус утром заводит ребенка в садик, потом идет на цепь солидарности, а потом приезжает на работу. В обед снова встает в цепь солидарности, то же самое происходит перед ужином снова в своем районе. По воскресеньям - Марш.





Белорусу не нужны мосты, вокзалы и телеграф. У белоруса есть Telegram, в котором он общается с единомышленниками и договаривается о совместных действиях. Поэтому белорусские протесты дают следующее:





1. Отвлекают силовые структуры от контроля за обществом, которое тем временем продолжает выстраивать горизонтальные связи через тот же Telegram.





2. Деморализуют низовых "государевых людей", которые видят, что ни Лукашенко, ни высокое начальство не могут обуздать массовые протесты.





3. Физически и психологически протесты изматывают "силовиков", что в момент "Х" позволит протестам проявить себя еще более массово и красноречиво.





"Силовиков" всех, вместе с паспортными столами и инспекторами по делам несовершеннолетних, — несколько десятков тысяч по Беларуси. Протестующих в определенный момент по всей стране было зафиксировано около полумиллиона. Добавьте, что каждый раз, помимо ядра, выходят новые люди. То есть речь о миллионах. С учетом тех, кто не может рисковать здоровьем и свободой, но поддерживает протест другими доступными способами.





Происходит ротация протестующих, а вот «силовики» находятся в ежедневном физическом и психологическом напряжении. Здесь и до самых недалеких должен начать доходить, что замполит врет о наемных "Западом" маргиналов. Что протестует народ.





Трудно предугадать, как именно произойдет уход Лукашенко от власти, но то, что белорусы морально и физически подготовлены поддержать свою кандидатуру на лидерской должности, очевидно и подтверждено феноменом 50-го дня протестов.