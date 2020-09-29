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Евро снова резко дорожает, доллар немного сбавил темп
Источник материала: Onliner
Сегодня ночью нефть марки Brent подорожала до $43,02 за баррель, нефть марки WTI — до $40,74. Московская биржа вчера закончила торги по евро на уровне 92,26 российского рубля, а по доллару — на уровне 79,08. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро.
На старте торгов доллар прибавил 0,98 копейки. Его сейчас покупают и продают по 2,6362.
Евро с ходу набрал 2,17 копейки. Его покупают и продают по 3,0787.
Сотня российского рубля продолжает терять. Сегодня минус 1,72 копейки, пока стоит 3,3193 белорусского.
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Сегодня ночью нефть марки Brent подорожала до $43,02 за баррель, нефть марки WTI — до $40,74. Московская биржа вчера закончила торги по евро на уровне 92,26 российского рубля, а...
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