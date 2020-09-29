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Евро снова резко дорожает, доллар немного сбавил темп

29.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью нефть марки Brent подорожала до $43,02 за баррель, нефть марки WTI — до $40,74. Московская биржа вчера закончила торги по евро на уровне 92,26 российского рубля, а по доллару — на уровне 79,08. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и евро.

На старте торгов доллар прибавил 0,98 копейки. Его сейчас покупают и продают по 2,6362.

Евро с ходу набрал 2,17 копейки. Его покупают и продают по 3,0787.

Сотня российского рубля продолжает терять. Сегодня минус 1,72 копейки, пока стоит 3,3193 белорусского.

Вчера доллар набрал 2,72 копейки и стал стоить 2,6264 рубля. Евро подорожал на 2,52 копейки, до 3,057. Российский рубль просел на 4,48 копейки, до 3,3365 белорусского за сотню.

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Сегодня ночью нефть марки Brent подорожала до $43,02 за баррель, нефть марки WTI — до $40,74. Московская биржа вчера закончила торги по евро на уровне 92,26 российского рубля, а...
 
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