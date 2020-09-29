Из России экстрадировали белоруса: он был в розыске из-за мошенничества с покупкой автомобилей

Источник материала: Onliner

Прокуратура города Москвы сообщает о том, что из Российской Федерации в Республику Беларусь экстрадирован 41-летний гражданин Беларуси Михаил Цыбульский. С июля 2019 года он разыскивался правоохранительными органами республики для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 209 Уголовного кодекса — «Мошенничество».

«Цыбульский обвиняется в том, что, находясь на территории г. Минска и Минской области, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания помощи в реализации и приобретении автомобилей, а также получения денег в долг для развития бизнеса похитил денежные средства и имущество семи потерпевших на общую сумму более 109 тыс. долларов США», — говорится в сообщении прокуратуры.

В октябре 2019 года находившийся в межгосударственном розыске Цыбульский был задержан на территории Северного административного округа Москвы.

«По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами прокуратуры г. Москвы, Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о его выдаче», — сообщили в прокуратуре.