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КАМАЗ показал электрокар для каршеринга в Москве

29.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Камский автозавод распространил в СМИ изображения городского электрокара, который в будущем должен попасть в автопарк московского каршеринга. Пока это макет, производитель не планирует запускать производство данной модели в ближайшем будущем. Об этом узнал Drom.

«Это лишь одно из направлений научно-исследовательской деятельности КАМАЗа», — сообщили представители компании. Электромобиль не является приоритетным проектом, более важными в компании считают разработки в области грузового и пассажирского электротранспорта.

КАМАЗ показал электрокар для каршеринга в Москве

Патент с дизайном городского электрокара был зарегистрирован еще в августе. Машина представляет собой трехдверный хетчбэк с весьма специфичным дизайном. Габаритная длина потенциального каршерингового авто — три метра.

В заводских документах автомобиль называется «Ситикар». По плану запас хода такой машины составит 300 км. Стоимость — до 1,9 млн российских рублей. Планируемый запуск каршеринга с такими моделями намечен на 2024 год.

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Камский автозавод распространил в СМИ изображения городского электрокара, который в будущем должен попасть в автопарк московского каршеринга. Пока это макет,...
 
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