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Apple запатентовала безопасную 5G-архитектуру для будущих iPhone
Источник материала: Onliner
Компания Apple
В Apple придумали, как оптимизировать связь, оставшись в рамках норм при работе смартфонов в диапазонах mmWave и sub-6 GHz. Технология, предположительно, будет реализована в будущих iPhone, iPad, Apple Watch, «маках» и других девайсах. Вероятнее всего, в iPhone 12, который вот-вот будет представлен, новая технология имплементирована не будет.
Согласно предварительным данным, из всех моделей iPhone 2020 года только одна получит поддержку mmWave 5G — условный iPhone 12 Pro Max.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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