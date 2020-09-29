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Apple запатентовала безопасную 5G-архитектуру для будущих iPhone

29.09.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple получила патент на способ обеспечения стабильной связи в сетях 5G с сохранением безопасных уровней разных типов излучения. Обычно чипы, с помощью которых устройства обмениваются данными в сетях нового поколения, снижают свою мощность, «заметив» в зоне действия живые организмы. Это может приводить к ухудшению связи, однако следовать требованиям санитарных норм необходимо.

В Apple придумали, как оптимизировать связь, оставшись в рамках норм при работе смартфонов в диапазонах mmWave и sub-6 GHz. Технология, предположительно, будет реализована в будущих iPhone, iPad, Apple Watch, «маках» и других девайсах. Вероятнее всего, в iPhone 12, который вот-вот будет представлен, новая технология имплементирована не будет.

Согласно предварительным данным, из всех моделей iPhone 2020 года только одна получит поддержку mmWave 5G — условный iPhone 12 Pro Max.

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Компания Apple получила патент на способ обеспечения стабильной связи в сетях 5G с сохранением безопасных уровней разных типов излучения. Обычно чипы, с помощью...
 
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